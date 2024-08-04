高雄守護行人安全！82路口改善人行道 年底完成

高雄爭取到1.64億元改善82處易肇事路口，圖為鳳山區文化、青年路口，鄰近文華國小將改善。（記者陳文嬋攝）

2024/08/04 00:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市持續推動人行安全改善計畫，今年爭取到中央經費1.64億元，將針對16區82處易肇事路口，進行人行道改善工程，以鳳山區人口最多是重點區，將改善5處路口，整體工程預計今年底前完成。

交通局今年爭取到內政部國土管理署及交通部公路總局專案經費全額補助1.64億元，除了交通部篩選行人易肇事地點，交通局也針對轉向車易肇事地點提報改善路口，將針對全市82處路口進行改善工程，改善地點以大眾運輸場站、醫院、學校等行人量較高路口為主，涵蓋左營、楠梓、三民、苓雅、鳳山等16個行政區，提升行人通行安全及舒適性。

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尤以鳳山區為重點改善區域，預計將改善5處路口，大多為學校周邊路口，如青年路及文化路口、八德路及文衡路口、文衡路及文化路口、五甲路及自強路口、中山路及成功路口；還有左營區明誠二路及博愛二路口、大寮區光明及萬丹及至學路口、燕巢區角宿路及大學路口。

交通局說，交通改善工程內容包括人行道改善，包括道路鋪面更新、斜坡道設置、路口轉角擴大、道路線型調整，或增設小綠人行人專用號誌、行人穿越線退縮、科技執法設備建置等，透過措施降低路口肇事率，保障行人通行安全。

交通局也自提改善路口數量約占一半，包括新興區七賢一路及林森一路口增設左轉附加車道，楠梓區加昌路及區東路增設行人庇護島；楠梓區德民路將調整中央分隔島，路口施作削切分隔島、增設左轉附加車道，以減少側撞事故發生，是整體工程中需要投入較多資源時間。

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