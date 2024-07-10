揭賴士葆曾嗆禮讓行人是白癡政策！ 時力籲加快交通安全改革

國民黨立委賴士葆昨日駕車疑因未禮讓行人斑馬線撞傷2女，10日在立法院鞠躬道歉。（記者王藝菘攝）

2024/07/10 15:58

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委賴士葆昨晚駕車行經台北市大安區時，疑因未禮讓斑馬線上行人、當場撞倒2名趁綠燈通過的婦人，導致婦人骨折、頭部撕裂傷送醫。時代力量今日發布新聞稿表示，每年因交通事故所付出的社會成本高達6千億元以上，呼籲交通部加快交通安全改革。

時代力量指出，昨天晚上，賴士葆委員開車左轉行經行人穿越道時，撞擊到正在過馬路的行人。他表示，因為當時天色昏暗，又因A柱死角的關係，才不小心撞到行人。

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時代力量續指，去年6月，交通部在研議行人政策時，賴士葆委員就曾在臉書上批評交通部停讓行人政策，被民眾形容為白痴政策並不為過，更指稱過度的禮讓可能導致的結果是交通大亂，賠上社會成本。

時代力量直言，必須跟賴委員說，其實最大的社會成本，就是交通意外使用路人傷亡。除了賴士葆委員昨日駕車撞擊行人外，昨天下午在新北鶯歌也發生日籍遊客走過行穿線時，被1輛左轉的廂型車撞擊的事故，該行人多處受傷，所幸沒有生命危險。這已經成為日常的一部分。

時代力量提到，今年1到4月，短短4個月，行人的交通傷亡事故高達近6000件。根據統計，每年因交通事故所付出的社會成本，就高達新台幣6千多億元，這才是台灣真正賠上大量社會成本的地方。行人地獄問題，既損害國家形象，又衝擊觀光產業，使每個在台灣這塊土地上生活的人，都暴露在危險之中。

時代力量呼籲，交通傷亡人數持續攀升，交通部卻在今年初提出限縮檢舉政策，大開交通改革倒車。交通部，執法、工程、教育，3個方向必須同時努力，盡快就交通現況做出具體的改革，讓所有用路人可以更加安心，不再發生傷亡悲劇。

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