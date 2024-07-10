賴士葆不讓行人 陳聖文批：竟曾抨擊行政院禮讓行人政策「白痴」

民進黨台北市黨部副執行長陳聖文談到國民黨立委賴士葆未禮讓行人一事，並建議交通部儘速檢討高齡駕駛人駕駛執照管理制度的規範年齡。（陳聖文提供）

2024/07/10 12:46

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委賴士葆昨晚因未禮讓行人而撞傷兩名民眾，雖在今天公開道歉卻仍未能消除民眾怒火；民進黨台北市黨部副執行長陳聖文指出，賴士葆今道歉時相當沒有誠意，還藉口一大堆把錯推給天色昏暗跟A柱，根本就是馬路三寶，賴士葆在2023年曾在臉書發文抨擊行政院的禮讓行人政策是「白痴政策」，沒想到小丑竟是他自己。

陳聖文說，賴士葆的三寶行徑應被譴責，但也希望交通部儘速檢討高齡駕駛人駕駛執照管理制度的規範年齡，我國75歲以上的長者，現在都必須要去做相關的體檢或檢測才能換發駕照，但綜觀各國的高齡駕駛管理年齡，日本是70歲、新加坡是65歲、香港是60歲、英國則是70歲，台灣直到75歲才開始管理，比起其他國家確實更高。

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陳聖文引用交通部道安統計數據，指全國65歲以上高齡者因交通事故死傷人數近十年來不斷攀升，2013年死傷3萬4552人，到2024年已經翻倍飆升到7萬3031人了，台北市這幾年，每年也都有約3千名高齡者發生交通事故而致死或致傷。

陳聖文強調，高齡者不該被標籤化，但對高齡駕駛上的身心狀況、認知能力、反應力的評估，確實有嚴格把關的必要，賴士葆馬路三寶的行徑固然該譴責，但希望交通部也能儘速檢討高齡駕駛人駕駛執照管理制度的規範年齡，研議降低管理年齡至70歲的可能性，並提出配套措施，讓長者能夠更安心、更健康的駕駛。

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