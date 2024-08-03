外送最傷荷包！小資族大推「這6方式」每年省下15萬

網友分享，1年能夠省下15萬的妙招。示意圖。（資料照）

2024/08/03 23:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年物價上漲生活成本提高，省錢成為年輕人的日常。一名網友分享，每天認真工作，吃飯、租房都找很便宜的，但還是「窮得跟鬼一樣」。不過，他最近卻發現美國財經雜誌《富比世》，和GOBankingRates列出的「每年省下15萬的生活方式」，讓他眼睛為之一亮。

網友近日在Dcard論壇發文，感覺自己明明很認真工作，吃飯也沒有吃很貴的餐點，就連租房都找很便宜的地方，但還是存不到什麼錢，讓原PO感嘆，「窮鬼如我已經開始找各種管道省錢」。不過，原PO發現美國財經雜誌《富比世》和GOBankingRates有列出了一些實用的省錢方法，「我覺得有點蠻難實現的，但確實有實用之處」。

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第1點改買自有品牌，每年預估可省：600美元（約台幣1萬9000元），許多人經常會有「品牌迷思」，認為大廠牌的保健食品一定是最好的，但開架或自有品牌的，其實也是有品質的產品，建議爬文看評價、不買沒標章或一頁式的廣告產品，或是直接到量販店購買，再和家人、同事和朋友平分，就能省下很多。

第2點退掉健身房會員，每年預估可省：350至600美元（約台幣1萬2千～2萬元）據理財網站分析，很多人會高估自己上健身房的頻率，一開始很常去，後來才發現工作繁忙，使用健身房會員的次數根本很少，或許可以評估自身需求，改為到公立運動中心或住家附近的公園河堤運動。

第3點少叫外送餐點，每年預估可省：3000美元（約台幣9萬8000元）由於外送平台使用度高且費用昂貴，現今社會18至25歲、36至45歲族群，外送平台使用度約77%，有6成會員平均消費金額高於300元，原PO透露，經常為湊免外送費門檻一餐花費200多元；然而，如果直接到餐廳外帶一樣的餐點，就能省下50至100多元，一個月甚至最少省下2000元。

第4點退訂串流媒體服務，每年預估可省：114美元（約台幣3000多元）可以評估自己的使用習慣，如果從網路平台找到免費的串流媒體服務，像是原本買Spotify和YouTube Premium，目前直接改用YouTube Music，還能使用家庭方案湊人數省錢。

第5點只用低階的手機資費方案，每年預估可省：540美元（約台幣1萬7千元）換新機月租優惠方案不一定比較划算，如果上網的數據用量可以掌控，可以思考選擇更換合適自己的方案來省錢。

第6點屋頂隔熱工程，每年預估可省：420美元（約台幣1萬3千多元）如果屋頂有做隔熱，不僅可以有效降低室內空間溫度，甚至能連帶減少空調的耗能，因此住在靠近頂樓的住戶，可以用這招省下不少冷氣費用。

貼文曝光，有網友認為記帳才是最重要，「我是覺得花錢要記帳，才會知道這個月花了什麼」、「那些沒有必要花，需要跟想要是不一樣的，節流的同時也要開源，錢才有辦法越存越多」、「不買飲料可以省錢」、「省錢真的很難，現在什麼都漲QQ」、「你說的這些我完全沒有，但我一樣沒有錢」。

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