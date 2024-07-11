短天數TPASS預計年底上路 李孟諺：讓不同需求民眾有不同選擇

交通部長李孟諺今天下午前往福華飯店出席航海節慶祝大會活動，並於會後受訪。（記者蔡思培攝）

2024/07/11 16:16

〔記者蔡思培／台北報導〕行政院通勤月票TPASS去年7月上路後廣受好評，交通部長李孟諺昨透露已在規劃不超過14天的短天數TPASS。李孟諺今表示，疫情期間大眾運輸工具運量大幅下降，現在已持續回升，TPASS推出後運量也提升；未來會研擬如何讓民眾使用更方便，讓有不同需求的民眾有不同選擇，短天數TPASS就是可推廣的部分。

李孟諺今下午前往福華飯店出席航海節慶祝大會，受訪被問起短天數TPASS規劃一事表示，為了讓更多人使用大眾運輸工具，除月票型TPASS，今年底還有短天數型TPASS，天數預計規劃14天以下，可能是5天、7天，可讓觀光客、異地出差等需要短期大量使用大眾運輸工具的民眾購買。短天數TPASS價格部分仍在與各縣市協商，但希望推出優惠價格讓大家使用。

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李孟諺表示，台灣搭乘大眾運輸工具的最高峰是疫情前的2019年，但疫情期間民眾減少聚集與停留在密閉空間，高鐵、台鐵、捷運等大眾運輸工具運量都大幅下降，現在有持續回升。李孟諺說，去年7月TPASS推出後，大眾運輸工具運量也提高，機場捷運運量增加80%，台鐵也增加20餘%，未來會看如何透過TPASS增加大眾運輸工具使用量。

李孟諺也提到，疫情期間、疫情後在家上班，民眾也變多，導致通勤頻率減少。李孟諺表示未來會研擬如何讓民眾使用更方便，讓有不同需求的民眾有不同選擇，就像短天數TPASS就是可推廣的部分，增加大家對大眾運輸的使用。

另外，人工智慧（AI）成趨勢，未來也可運用在航運方面。李孟諺表示，航港局的智慧航港專案計畫有報院核可，包括出入口用AI管制人臉辨識，掌握貨櫃動向，這些都是智慧航港計畫重點。李孟諺表示，相關經費約有19億元，會滾動式檢討，有需可再增加。

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