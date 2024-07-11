6旅行社廢照 20家申請解散

交通部觀光署公告已無旅行業執照的旅行社，包含6家已廢止旅行業執照、20家申請解散。圖為桃園機場旅客出遊示意圖。（資料照）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕暑假迎旅遊旺季，交通部觀光署昨公告上半年已無旅行業執照的旅行社，共六家廢止旅行業執照、二十家申請解散，遭廢照業者包含越南富國島丟包事件的美加國際旅行社（年代旅遊）。觀光署提醒，選擇領有執照的合法旅行社較有保障。

六家被廢止旅行業執照分別是台北市美加國際、哈樂、新北市有錢真好、彰化縣威翔、新竹縣和撒那、台南市麗群。

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另有二十家申請解散，包括台北市上選、正泰、環台、易票通旅遊網、星錡、樟宜首選、中信、豐穗四季、六順、新竹縣智慧遊、台中市南北通、台揚國際、彰化縣奇歐、南投縣三友、雲林縣人人人力、嘉義市好奇、高雄市五七八三、台東縣綠島蘭嶼、澎湖縣宇晴、六月。

觀光署說明，美加國際今年農曆年節發生越南富國島丟包旅客事件，遭旅行業品質保障協會公告出會後，未依規定補繳保證金。

哈樂與和撒那兩家旅行社，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還的保證金，屆期仍未繳足而被廢照，其中哈樂為寶林茶室食物中毒事件負責人黎仿軒所有。

有錢真好、麗群被廢照的原因是展延停業屆滿未申報復業，並逾六個月；威翔則是旅行業保證金經強制執行且解款在案，未依規定補繳。

觀光署旅行業組組長湯文琦說，今年上半年的解散家數，和過去相去不遠，二○一九年迄今，同期解散家數落在十七至二十五家，業者進退場有其評估，屬於正常現象。

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