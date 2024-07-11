與捷運共構 台鐵桃園新站動土

「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」桃園新站工程10日舉行動土典禮。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/11 05:30

耗資119億 預計2030年底完工 鐵路地下化全線通車延至2033年

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」桃園新站工程昨天動土典禮，新站設計地上三層樓、地下兩層樓，地下一樓為串連桃園捷運綠線的穿堂層，地下二樓是台鐵軌道層，工程金額約一一九億元，預計二○三○年底完工，至於桃園鐵路地下化全線通車期程，因路線南移一．二公里、原物料上漲致經費增加，將延至二○三三年。

請繼續往下閱讀...

B1串連捷運綠線穿堂 B2火車軌道

桃園鐵路地下化北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台六十六線，全長十七．九公里，沿線設置八座車站，其中，改建既有的桃園、內壢、中壢三站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮五座通勤車站，目前桃園、中壢、平鎮三站陸續進入施工階段，中路、中原兩站預計今年下半年開工，剩鳳鳴、桃園醫院、內壢三站未發包。

台鐵運量第二大站 每日達5.3萬人次

交通部政務次長陳彥伯、桃園市長張善政、鐵道局長楊正君等人，昨出席桃園新站動土典禮，鐵道局簡報指桃園鐵路地下化可消除沿線廿個平交道、八座陸橋、八座地下道，大幅紓解桃園、中壢地區交通負荷，桃園站每日旅運量達五萬三千人次，是台鐵運量排名第二大站，新站與捷運共構，鐵路在上，捷運在下，以穿堂層串連，地上層引進商業活動。

桃園新站施工過程還有文資搶救重要課題，包括清治時代台灣巡撫劉銘傳督造鐵路、日治時代桃園驛遺構，施工過程會小心發掘及移置，希望能把歷史遺跡保留下來。

鐵路地下化3車站未發包 估明年完成

立委萬美玲表示，桃園人終於等到桃園新站動工，尚有鳳鳴、桃園醫院、內壢等站未發包，沿線十二個土建標及機電標也還沒標出去，但鐵路地下化一○四八億元經費已用罄，預估還要七、八億元，希望交通部儘速向行政院爭取預算並採專案核撥，且中央不該要地方負擔其中的廿五％。

楊正君回應，近兩年營建物價波動，所有公共建設計畫都有調整必要，桃園鐵路地下化並非經費已用完，只是原有的預算先匡列在已發包的工程，後續部分預計年底前完成修正計畫並有新增的經費進來，預計明年下半年之前，完成剩下的三個車站發包，不會影響全線通車的目標期程。

桃園新站未來將與捷運車站共構，台鐵在上（右）、捷運在下（左），並以穿堂層連接。（模擬圖，市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法