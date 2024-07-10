桃園鐵路地下化 桃園新站動工

「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」桃園新站工程10日舉行動土典禮，鐵道局以數位鏟子方式象徵工程啟動。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/10 15:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕繼中壢新站動工，「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」桃園新站工程今（10）日也舉行動土典禮，桃園新站規劃地上3層、地下2層，地下1樓為串連捷運的穿堂層，地下2樓則是台鐵軌道層，工程金額約119億元，預計2030年底完工，至於桃園鐵路地下化全線通車期程，因路線南移1.2公里、原物料上漲致經費增加，將從2029年延至2033年。

桃園鐵路地下化北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋、南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，沿線設置8座車站，其中，改建既有的桃園、內壢、中壢3站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站，現有桃園、中壢、平鎮站陸續進入施工階段，中路、中原站預計今年下半年陸續開工，僅剩鳳鳴、桃園醫院、內壢站3站尚未發包。

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交通部政務次長陳彥伯、桃園市長張善政、鐵道局長楊正君等人出席桃園新站動土典禮，鐵道局簡報指出，桃園鐵路地下化完工後，可消除沿線20個平交道、8座陸橋、8座地下道，對於桃園、中壢地區交通可以得到非常大的紓解，桃園站為台鐵運量排名第2大站，每日旅運量達5萬3000人次，未來桃園新站與捷運共構，鐵路在上、捷運在下，以穿堂層串連，地上層將引進商業活動，而桃園新站施工過程還有文資搶救重要課題，包括清代劉銘傳時代鐵路、日治時代桃園驛遺構，施工過程會小心發掘及移置，希望能把過去的歷史保留下來。

陳彥伯表示，桃園鐵路地下化完工後，桃園的都市面貌將隨之翻轉，而桃園新站將與桃園捷運綠線及捷運棕線共構，提供更便利的交通服務，桃園新站設計亦融合現代、藝術、美學及人文歷史等元素，盼在中央與地方及工程團隊的共同努力下，讓桃園新站如期、如質完工。

張善政表示，配合桃園新站工程，市府捷運局也積極辦理捷運綠線前置工程，讓工程得以穩定推進，另也著手進行桃園前、後站都市計畫與交通路線調整，以及前後站老舊市區更新計畫。

在開工典禮上，立委萬美玲表示，桃園人盼了9年終於等到桃園新站動工，即便站體完工仍須等待整體工程完工才能通車，目前還有鳳鳴、桃園醫院、內壢站還未發包，沿線12個土建標及機電標也還沒標出去，桃園鐵路地下化1048億元經費已用罄，預估還需要7、800億元，希望交通部儘速向行政院申請預算並採專案核撥，避免影響通車期程，另因延宕、經費增加責任不在桃市府，中央不該要地方負擔其中的25%。

對此，楊正君表示，近2年營建物價波動，確實所有公共建設計劃都有調整必要，桃園鐵路地下化並非經費已用完，只是原有的預算先匡列在已發包的工程，後續的部分預計在年底前完成修正計畫並有新增的經費進來，預計明年下半年之前，完成剩下的3個車站發包，不會影響到2033年全線通車的目標期程。

桃園新站與捷運共構，鐵路在上、捷運在下，台鐵站規劃地上3層、地下2層，地下1樓為串連捷運的穿堂層，地下2樓則是台鐵軌道層。（記者鄭淑婷攝）

桃園鐵路地下化北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋、南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，沿線設置8座車站。（記者鄭淑婷攝）

「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」桃園新站工程位置。（記者鄭淑婷攝）

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