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逾50身心障團體代表提意見 張麗善允盡全力配合解決

雲林縣府邀集各大身心障礙團體代表舉辦座談會，讓各團體表達意見。（記者李文德攝）

雲林縣府邀集各大身心障礙團體代表舉辦座談會，讓各團體表達意見。（記者李文德攝）

2024/07/11 14:39

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣身心障礙者目前共有4萬9321名，縣府邀集超過50個身心障礙團體代表，共同進行座談會聽取意見。除此之外，縣長張麗善在會中宣布明年身心障礙施政方向，而會中更有團體提出希望日後記者會能有手語翻譯員，張麗善當下允諾，她表示，僅剩任期不多，如需公部門協助都能提出，會盡全力配合解決。

這場座談會在虎尾綜合社會福利館進行，現場有雲林縣脊髓損傷協會、啟智協會、聲暉協進會、聽語障福利協進會等超過50名團體代表出席，除了在會中將過往對於身心障礙者福利一一報告，還宣布明年度對於身心障礙者施政方向。

張麗善表示，針對身心障日照據點目前衛福部補助0.5位社工經費，可能還是會造成機構負擔，明年起將自編0.5名補助，另外小型復康巴士也將極力拓展運行量，縣內大型復康巴士也已屆10年汰換期，將全力爭取補助經費。

社會處長林文志表示，目前身心障社區日照據點共16處，預計明年增編500萬元經費，目前小型巴士57輛正運行，明年度希望擴大運行量能，將司機數擴編至60名，相關車輛維護、司機等費用，所需4800萬，另縣內僅有1輛大型復康巴士已屆10年汰換，不過現今要價1210萬，將再爭取中央補助。

會中多名身心障礙代表紛紛提出意見，包含各局處活動報名可新增文字報名窗口，而非只有口語報名窗口，甚至有團體代表希望日後縣府所開記者會能有手語轉譯員，讓不同族群需求都能滿足。

張麗善當下承諾「會請各局處應邀請手語翻譯員」同步轉譯，她強調僅剩2年多任期，身心障礙朋友的困難，如需要公部門協助都能提出，會全力支持和配合。

雲林縣府邀集各大身心障礙團體代表舉辦座談會，讓各團體表達意見。（記者李文德攝）

雲林縣府邀集各大身心障礙團體代表舉辦座談會，讓各團體表達意見。（記者李文德攝）

超過50個身心障團體代表齊聚闡述意見。（記者李文德攝）

超過50個身心障團體代表齊聚闡述意見。（記者李文德攝）

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