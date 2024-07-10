身障貧窮待支持 伊甸籲社會攜手提供就業機會

21歲的阿翰（右）與52歲的惠如雖是身心障礙者，但仍努力透過就業服務，或教養院生活輔導等，在職場及人生持續發光發熱，活出自己價值。（記者吳柏軒攝）

2024/07/10 16:27

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球通膨加劇生活成本，「身障貧窮」也同樣加劇，據調查，15歲以上身障者勞參率僅2成，即使身障者真正進入職場，其平均薪資也僅一般人7成，對此情景，伊甸基金會副執行長何天元呼籲，盼企業體諒身障者想工作的基本訴求，政府也應多推動職場友善及媒合計畫，一般人也可透過身障體驗，了解其需求，促進障礙者擺脫貧窮。

伊甸基金會指出，身心障礙者在全球通貨膨脹、生活成本增加的情況下，「身障貧窮」議題更加劇，而根據勞動部108年「身心障礙者勞動狀況調查」，15歲以上身障者勞動參與率僅2成，失業率達8.1％，其中9成失業者渴望被雇用，進入職場的平均薪資也僅一般人7成不到。

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對此，伊甸43年來透過多元服務照顧身障者，並希望透過核心賦能，提供身障者更多適切服務及自立人生；如「身障者服務計畫」去年就支持413名身障就業與職業重建支持。伊甸副執行長何天元指出，希望社會大眾、公司企業等，可以透過身障體驗、職務再設計等，更加了解身障者的需求，支持其回歸社會、好好過日子。

今年52歲的惠如，是基隆伊愛小作所洗衣班的學員，出生時因缺氧導致右手功能受損，早年社會較難接受障礙者工作，面臨就業困境，後來到基隆洗衣庇護商店學習，距今20年，其作業能力受到肯定、燙洗技能也非常熟練，還能教導同儕快速處理衣物，儼然是洗衣商店的當家助教。

21歲的阿翰則是伊甸宜蘭教養院的院生，為智障和肢障重度腦性麻痺患者，能口說與溝通，家裡父親坐輪椅，前年過世的姊姊也是腦麻患者，阿翰母親為避免孩子身心快速退化，安排兒子往返家中與教養院，阿翰更有高中資訊科學歷，打字慢但仍愛透過網路與外界互動，亦愛唱歌並曾參加宜縣比賽進入初選，即使身體障礙重重，他仍努力克服，活出自己價值。

52歲的惠如出生時早產缺氧致右手功能受損，也曾患有幻聽幻覺，但仍努力克服，如今是基隆洗衣庇護商店熟練的當家助教，洗衣技能備受肯定。（圖由伊甸基金會提供）

21歲的阿翰罹患重度腦性麻痺，但具口語能力，並從高中資訊科畢業，雖然打字慢，但仍愛在網路與外界互動，更愛唱歌、台風穩健，努力活出自己的生命熱力與價值。（圖由伊甸基金會提供）

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