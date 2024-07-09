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化孝心為大愛 新北市民吳瑤華以父母之名再捐復康巴士

新北市民吳瑤華（左3）以父母的名義再捐贈新北市復康巴士，左起交通局主任祕書朱建全、捐贈者友人黃永興先生、吳瑤華女士、祕書長邱敬斌、社會局長李美珍、社會局主任祕書黃逢明。（記者羅國嘉攝）

新北市民吳瑤華（左3）以父母的名義再捐贈新北市復康巴士，左起交通局主任祕書朱建全、捐贈者友人黃永興先生、吳瑤華女士、祕書長邱敬斌、社會局長李美珍、社會局主任祕書黃逢明。（記者羅國嘉攝）

2024/07/09 18:12

相關新聞：
受人點滴湧泉以報…新北市民吳瑤華 以父母之名捐復康巴士

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市民吳瑤華感念父母養育，今（9）日將父親給她的部分遺產，以「二號吳湧泉、杜韻竹」名義購買一輛復康巴士，捐贈新北市政府。她說，會持續回饋社會，以報父母親養育之恩，幫助有需要的民眾。

吳瑤華指出，第一次捐贈於2020年為感念已故的母親，以父母「吳湧泉、杜韻竹」名義捐贈新北市復康巴士。這次捐贈除了紀念去年11月逝世的父親，父親生前領有身障證明，家中多項輔具都是經輔具中心超音速評估後向特約廠商購買，加上住院及出院準備，各項服務讓她備受有感，因此決定將父親給予的部分遺產以「二號吳湧泉、杜韻竹」名義，再捐贈一輛復康巴士以表達感謝，期能遺愛人間，同時幫助有復康巴士需求的民眾。

新北市府祕書長邱敬斌說，感謝吳瑤華捐贈新北市復康巴士，化孝心為大愛，這樣的善心義舉令人敬佩。這次受贈的復康巴士是新北第793輛，其中有722輛都是民間團體及市民個人愛心與付出，因逐年需汰換達一定使用年限車輛，實際營運總數為525輛，市府會好好運用，鼓勵及協助行動不便長者及身心障礙者多外出參與活動，也持續提供安全、便利的交通接送服務。

新北市民吳瑤華以父母「二號吳湧泉、杜韻竹」名義再捐贈新北市一輛復康巴士。（記者羅國嘉攝）

新北市民吳瑤華以父母「二號吳湧泉、杜韻竹」名義再捐贈新北市一輛復康巴士。（記者羅國嘉攝）

新北市民吳瑤華（左）感念父母養育之恩，再捐贈一輛復康巴士給市府，市府祕書長邱敬斌（右）代表接受，回贈獎牌。（記者羅國嘉攝）

新北市民吳瑤華（左）感念父母養育之恩，再捐贈一輛復康巴士給市府，市府祕書長邱敬斌（右）代表接受，回贈獎牌。（記者羅國嘉攝）

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