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颱風過後 「AI台南機器人護家園」湧親子人潮

「AI台南機器人護家園」活動。台南市長黃偉哲（左）到場參與。（記者洪瑞琴攝）

「AI台南機器人護家園」活動。台南市長黃偉哲（左）到場參與。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/27 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風離台，今（27）日於新光三越中山店登場的「臺南400」系列活動，「AI台南．機器人護家園」吸引更多親子人潮參加，頗有「颱風過後」，舒緩療癒人心的氣氛。

現場推出機器人競技，有30隊學校選手積極參與擂台賽，在競爭刺激的氛圍下，不論是使用會場提供的機器人或是自行帶來的機器人，參賽學生皆能沉穩進行團隊合作，完成任務。此外，除了舞台競賽區，舞台下也有3場機器人實作體驗，讓現場民眾一起感受機器人教育活動熱度。

活動展出10個攤位，都是由老師帶領學生共同發揮創意與程式設計能力所完成，展示「臺南400」傳統文化與現代科技的結合，而且隊名與主題取得響叮噹！

例如石門國小「響炮祝賀安平四百」、安順國中「『鋼鐵虱情』虱目魚科技養殖」、鎮海國小「『南』以撼動-陀螺儀平衡的秘密」、新生國小「蜂祈府城賀四百」、左鎮國小「來左小參加西拉雅祭典」、海東國小「日出海之東，福匯台之南」、新營國小「暢遊『南瀛』來奉茶」、左鎮國中「台20的文化地景變遷」、新東國中「糖鐵循線咚吱到新東」、後港國小「七股文蛤採收趣」。

台南市長黃偉哲到場開幕，並親自體驗機器人托盤繪製流體畫，現場更加碼獎品，希望同學們都能玩得盡興。黃偉哲表示，南市積極推動AI發展，深耕AI人才培育，期盼參與的同學能透過相互切磋、交流，提升自身邏輯思考及問題解決的能力。

教育局表示，南市率先全國推動機器人教育中程計畫，透過有系統有組織方式，期待每個學校都能成為機器人教育推動基地。目前使用AI作畫已是全球趨勢，結合機器人透過AI遙控製作流體畫更是一項創新技術，期待更多學校師生參加國際競賽，為台南爭光。

今日「AI台南．機器人護家園」活動在新光三越中山店開幕登場。（記者洪瑞琴攝）

今日「AI台南．機器人護家園」活動在新光三越中山店開幕登場。（記者洪瑞琴攝）

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