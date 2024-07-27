凱米「倒水」！ 台南188所學校災損 復建經費4486萬

凱米強颱炸雨，受影響學校環境復原中。（台南市教育局提供）

2024/07/27 23:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕強颱凱米肆虐，部份社區積淹水，校園也是「受災戶」，南市教育局統計，188所學校有積水、樹木傾倒等不同程度災損，初估復建經費至少4486萬餘元。

南市教育局局長鄭新輝說，昨日到鹽水區、後壁區等幾個受災嚴重的學校勘察，行駛到學校過程，仍有部分路段受淹水影響無法通行。今日看到各校積水已陸續退去並開始清理校園操場、教室及周邊等環境，學校同仁及志工通力合作，以最快速度恢復校園環境。

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鄭新輝說，教育局也積極向教育部國教署爭取專款補助，昨日已先獲國教署核定300萬經費，將立即投入緊急支應學校災情復原之用。

鄭新輝表示，此次校園受損包括教室地板、屋頂漏水、校園地面積水受損及樹木倒伏等為主，這次防颱準備，學校設置水閘門防護達到一定功效。另校園樹木倒伏部分，因獲市長大力支持編列樹木修剪專案經費，且學校能於颱風前辦理樹木修剪，相對受到強颱的損害情形明顯比之前減少。

市長黃偉哲表示，南市已脫離凱米暴風圈，今日鹽水區、學甲區、後壁區等地的積水退去，已責成教育局及學校動員校內同仁與志工協助校園環境清理，讓學校能在下週一恢復基本運作。

新進國小動員清理校舍積水。（台南市教育局提供）

凱米強颱影響，受災戶學校動員人力清掃。（南市教育局提供）

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