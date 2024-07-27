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蔣市府提幼園性侵案精進計畫 林珍羽：關鍵在跨局處協作機制

民眾黨市議員林珍羽。（資料照）

民眾黨市議員林珍羽。（資料照）

2024/07/27 22:40

〔記者楊心慧／台北報導〕蔣市府針對台北市培諾米達信義幼兒園性侵案做出檢討報告，稱全案將由北市府主動移送監察院，並提出十項精進計畫。民眾黨議員林珍羽受訪指出，從剴剴案到此案的關鍵都是各局處各自為政，橫向聯繫溝通不足，應在跨局處間訂好協作機制、檢討實質上協作機制出問題的關鍵在哪，若沒有建立完整機制，再多的「精進作為」都沒用。

蔣市府稱此案於2022年獲通報，行政處理確有疏失，教育局、社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院，將提交兩局處的考績會，決定行政懲處；另還提出十大精進方案，包括接獲性侵案通報立刻停職、停聘並加重處罰；成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變並即時通報府級與進行行政督導；建立三階段知會SOP強化多重把關機制；擴大比對加害者前科紀錄等。

林珍羽指出，每當兒虐案、性侵案發生，都會檢討社會安全網的問題，可惜檢討淪為口號，精進計畫可以寫得很漂亮，但要確實落實，從剴剴案到此案的關鍵都是各局處各自為政，橫向聯繫溝通不足，應檢討跨局處間出了什麼問題、為何沒啟動社會安全網機制，而不是每次出事了，各單位都在踢皮球、迴避責任。

林珍羽認為，過去她在台北市議會民政委員會相當關注社會安全網的議題，蔣市府從過去到現在都在檢討其他人，但她認為市政延續，無論是誰都不該推託及卸責，這是在公務體系上所出現的問題，目前當務之急是真正的補好社會安全網的破網，別讓小孩遇到同樣狀況，應通盤檢討從問題根本來看，才能夠真正解決，否則社會安全網講了十年，同樣的事情仍一而再、再而三的發生。

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