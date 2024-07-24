強颱凱米撲台 淡水區公所關懷獨居老人、提供沙包防颱

淡水區公所說，在公所以及老街、河岸都放置400個沙包供居民借用。（記者羅國嘉攝）

2024/07/24 21:18

〔記者羅國嘉／新北報導〕強颱凱米逼近，新北市部分地區地勢低窪，每逢颱風來襲，常造成路邊淹水等災情。淡水區公所說，目前在公所、老街及河岸都放置400個沙包供老街附近居民借用。另外，淡水區有175名獨居老人，其中實際送餐服務有22位，由於停班停課，目前先聯繫關懷，視狀況提供物資；街友有安置需求時，也會安排入住旅館。

淡水區公所指出，淡水區應變中心昨天上午11點30分一級開設，警政、消防、環保、國軍、電力、自來水及瓦斯等編組均派員進駐，各搶災合約廠商（工務、經建）也完成待命執行搶災工作。此外，截至目前民眾通報災情有8件，包括4件路樹傾倒，2件鐵皮掉落，1件電線垂落及紅樹林淡金路區域停電，影響3910户，目前已復電。

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公所呼籲，颱風期間待在屋內避免外出，尤其千萬別到山區或河邊、海岸等高危險區域。另外，公所也準備400個沙包及備用3000個沙包隨時補充，已借用118包，民眾借用後請返還公所循環使用，以免避免沙包破損沙土流入排水溝，造成污染及淤塞。

林口區公所說，因應強颱凱米來襲，會配合市府督促工地，特別是具有塔吊、鷹架、防塵網等建案建商，或廣告看板，務必做好機具加固或預先撤離等預防強風措施；另外，滯洪池公園已於昨天預警性封閉，也會提供沙包給有需求民眾，區公所及區內各相關機關單位也成立災害應變中心，將會隨時處理突發狀況。

三芝區公所也說，因應強颱凱米來襲，會持續做水域安全宣導勸離觀浪民眾及釣客，以及巡查農田、路樹、工地、易積淹水位置、易致災風險位置、側溝清淤、潛勢溪土石流保全戶、廣告招牌等。此外，三芝區目前沒有需安置的情形，但安置場所和物資都已備妥。

石門區公所說，截至目前無災情傳出，但仍會加強防護歷史災點，包含側溝疏峻、計水器運作系統、落石監控設備、封閉登山步道，確保系統正常。另外，也會聯合里長、警消人員請沿海居民注意海水倒灌及居家安全。

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