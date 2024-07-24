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凱米來襲！彰化500棵木瓜樹結實纍纍下月採收 青農狂拜土地公

陳致嘉表示，種植網室木瓜約500棵，目前都已經結實纍纍，預計8月底至9月第一批收成，沒想到就遇到到「強颱」的考驗。（陳致嘉提供）

陳致嘉表示，種植網室木瓜約500棵，目前都已經結實纍纍，預計8月底至9月第一批收成，沒想到就遇到到「強颱」的考驗。（陳致嘉提供）

2024/07/24 20:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕強颱「凱米」來勢洶洶，預計今（24日）晚間登陸，恐將帶來強大風雨，彰化縣二林鎮「晞品果園」種有500棵木瓜樹，預計下個月採收，青農陳致嘉一早就幫木瓜樹固定支柱，在果園四周圍上防風網，仍擔心不已，趕緊到附近土地公廟祈求平安。陳致嘉表示，去年貸款百萬種這批木瓜，都還沒收成就遇到強颱，能否豐收只能「看天吃飯」。

中央氣象署今日發佈今年第3號颱風「凱米」轉為強颱，預計今日晚間登陸，為此彰化縣政府今日下午宣布，明日續放颱風假，讓不少民眾樂壞，不過農民卻笑不出來，頂著風雨加強防颱措施。

陳致嘉表示，看好網室蔬果市場，去年底跟農會貸款百萬，種植網室木瓜約500棵，目前都已經結實纍纍，預計8月底至9月第一批收成，沒想到還沒採收，就遇到到很久不見的「強颱」來襲，只好趕緊幫這些木瓜樹固定支柱，在網室四周圍上防風網，以盡量減少強風灌入，吹倒木瓜樹，並準備抽水機，今晚也不睡了，隨時盯好排水狀況。

「農民看天吃飯！」陳致嘉說，為了種出好吃又美觀的木瓜，他在果園下方全部鋪上農用膜，並每天清理掉落的樹葉或落果，避免增生蚊蟲產生病菌，還能減少用藥，可是還是會遇上大自然的挑戰，只能「盡人事聽天命了」，他也說，全部的家當都在這了，一早做好防颱措施，就趕緊到附近的土地公廟拜拜，祈求一切平安順利。

彰化青農陳致嘉貸款百萬種有500棵木瓜樹，還沒採收就遇到強颱「凱米」考驗，只好到土地公拜拜求平安順利。（翻攝陳致嘉臉書）

彰化青農陳致嘉貸款百萬種有500棵木瓜樹，還沒採收就遇到強颱「凱米」考驗，只好到土地公拜拜求平安順利。（翻攝陳致嘉臉書）

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