《年僅300人次》新北身障VR職業探索 議員批使用率偏低

新北市府將虛擬實境（VR）應用在身障者職業重建，協助認識不同職種，促進對職涯的了解。（新北勞工局提供）

2024/07/10 05:30

指宣傳不佳 要求職種應貼近實務 勞工局︰開發加油員、洗車員等

〔記者董冠怡／新北報導〕根據衛生福利部統計，新北市十五歲至六十四歲的身心障礙潛在就業人口約有九萬餘人，但實際就業人數僅一萬八千多人，顯示仍有許多身心障礙者無法順利進入職場；市府從二○二○年將「虛擬實境」（VR）應用在身障者的職業重建，但每年僅約三百人次體驗、去年是五一一人次，民代批評宣傳不佳導致使用率偏低，並要求職種體驗設計應貼近工作實務。勞工局表示，正在開發加油員、洗車員職種，結合跨局處資源來提升就業率。

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打造超商、餐飲等6職種體驗

身心障礙者的求職過程比一般勞工面臨更多的阻礙，勞工局從二○二○年起將「虛擬實境」應用在身障者的職業重建上，協助認識不同職種、促進對職涯的了解，但設備建置後，每年僅約三百人次前往體驗，許多身心障礙的求職者對此非常陌生。

市議員黃淑君表示，VR職業探索設備的宣導不足，才造成使用率偏低，市府在促進身心障礙者就業也要注意職種設計是否符合實際工作的需求，減少學用的落差，例如超商工作講究速度、效率，身心障求職者能否適應？建議增設加油站及周邊作業如洗車、小作所或庇護工場等職種，並結合特殊教育，提供身心障礙者更貼心的求職服務，減少他們在職場遭受歧視甚至霸凌。

使用人次待改善 但口碑不錯

市府勞工局身障就業輔導科長羅伊佑表示，身心障礙者的就業類別，因個別化能力不同而有所差異，大多從事服務業、清潔相關、一般庶務性行政工作，為了促進身心障礙者就業，市府從二○二○年打造「VR職業探索」輔導工具，接力開發便利商店、餐飲服務、產線作業員、行政助理、房務員、醫務傳送員六個職種，配置於板橋、三重、新店三處職重服務中心。每一職種有九道關卡，完成約需至少卅分鐘，會有專業人員從旁協助。

她說，雖然體驗人次仍有待改善提升，但口碑不錯，有八成的使用者給予正面肯定，有需求者可向勞工局申請，再搭配後續的職涯探索體驗、就業趨勢講座等，藉由多元活動強化核心職能。

羅伊佑指出，目前正在開發加油員、洗車員等職種，會持續透過學校活動、實習輔導與職涯探索等課程擴大推廣職訓項目。

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