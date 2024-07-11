基市斥資1.8億修繕運動場館 市立田徑場跑道將符合國家級標準

基隆市立田徑場工程施工中，跑道完成後將符合國家標準的田徑場。（記者盧賢秀攝）

2024/07/11 14:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市教育局指出，今年總經費1.8億元進行各運動場館修繕，其中目前正在施工的市立田徑場跑道，施工改善後，將符合國家級標準田徑場地。

教育處指出，基隆的體育場館大多年久失修，或基礎設施有待改善。市府今年初向教育部體育署申請「優化全民運動與賽會環境計畫」，總核定1億8616萬元的經費，其中體育署補助1億1169萬元，其餘市自籌，基隆市體育館、網球場、游泳池等的多個運動場館進行改善工程。

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其中，金額最大的是市立田徑場跑道改善工程，總金額達9800萬元。教育處副處長徐嬿立表示，雖然原本田徑場就有跑道工程，但先前有多位議員質詢時指出，難得基隆會有全新的田徑場，應該升級為符合國家級標準的場地，並取得認證，如此一來未來基隆田徑選手的成績就可以獲得認可。

市府經多方考量，決定透過體育署補助機會，進行田徑場跑道的認證改善工程。徐嬿立強調，因為涉及了相關材質、工法、設計，以及專業認證的費用，工程費高達9800萬元。

另外，市立體育館今年追加預算編列的1138萬元，進行觀眾座椅、地面、天花板等相關設施的改善，體育署補助3200萬元進行體育館屋頂整修。

暖暖運動公園壘球場也將斥資1000萬元改善照明。市民體育活動中心也將斥資1100萬元進行出入口、地下室地坪及相關設施的改善工程。市立棒球場休息室、網球場及游泳池等也改善設施。

基隆市長謝國樑表示，市府積極推動全民運動，促進民眾運動意願，增強身體免疫力，因此改善優質運動場域。

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