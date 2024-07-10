讓弱勢家庭孩童暑假不空虛 竹縣將辦7天泰雅勇士兒童營

新竹縣政府社會處去年暑假首度針對偏鄉開辦暑期夏令營活動，今年轉戰尖石那羅部落，平添部落和平地孩童交流互動的機會。（圖擷取自竹縣府官網）

2024/07/10 15:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府社會處暑期舉辦兒童薪傳營，7月24日起1週將在尖石鄉那山麻谷兒少服務據點，舉辦免費的「活力尖石、永續山林~新竹縣泰雅勇士兒童薪傳營」，限額50名學童外，除保留20名給尖石當地學童，另也優先提供弱勢、脆弱家庭的孩童參與，希望以此增加部落跟外界年輕孩童之間的互動與交流，也讓弱勢家庭孩童的暑假不空虛，即日受理報名。

縣府社會處長陳欣怡說，這次活動的主要學員年紀，主要是升小二起到升國一的學生，希望藉由這7天不過夜的營隊活動，提升小朋友對泰雅原民文化跟社區參與的興趣，增進原民孩童自我認同感，也讓平地學童認識到多元文化的不同精彩，所以定名為「泰雅勇士兒童薪傳營」。

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陳欣怡說，營隊課程攜手那羅灣休閒農業發展協會，從生活、生態以及生命教育的角度展開系列互動式體驗課程。

安排有落大富翁遊戲來認識部落地圖、從野菜到餐桌來體驗食農教育，另從香草部落認識那羅灣地區的社區產業經濟，也踏查那羅溪生態、學習泰雅彩虹編織，甚至當個小小泰雅獵人試著拉弓射箭等。

她說，「小衛星計畫~兒童薪傳營隊」去年首辦時結合的是橫山鄉兒少服務據點，以客庄兒童薪傳營為名，提供不一樣的學童營隊體驗。

今年第2度登場改規劃泰雅勇士兒童薪傳營，幫原鄉孩子們探索尋根，也讓來自平地的學童進入部落，認識台灣這片土地的多元文化。

新竹縣政府社會處本月中下旬將登場的「泰雅勇士兒童薪傳營」，將讓學童試著當起小小獵人體驗射箭。（圖擷取自竹縣府官網）

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