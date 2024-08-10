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彰化順澤宮「麟洋版」冠軍帽夯爆！側邊印有「台灣」 追加到5000頂

民眾揪團搶順澤宮「奧運冠軍帽」。（順澤宮提供）

民眾揪團搶順澤宮「奧運冠軍帽」。（順澤宮提供）

2024/08/10 20:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕沉寂多時的「順澤宮冠軍帽」熱潮，因王齊麟、李洋在巴黎奧運羽球男雙奪下金牌而風雲再起。廟方這次推出「奧運限量款」2000頂，今天開始發送，結果一早廟門一開立即「秒殺」；廟方今天下午決定再追加3000頂，預計這禮拜會發送5000頂。

這次「奧運限量款」的「麟洋版」冠軍帽，側邊印有類似王齊麟、李洋揮拍人形，還有「台灣No.1」的圖樣，超級搶手。

這頂神帽從2019年9月，挪威選手艾登戴上宮帽，成功奪得鐵人三項賽國際賽冠軍，瞬間讓這頂帽子與順澤宮躍上國際版面。

順澤宮成功利用這項帽子吸引香客，至今已發送65萬頂，民眾最瘋狂的時候，廟方曾經1天之內就發送5000頂。民眾不僅拿來當帽子，更拿來作避邪、比賽奪牌、保身體健康的聖物。

而隨著疫情解封「神帽風潮」沉寂約2年，此次廟方推出「奧運金牌限量款」，原本向廠商預訂2000頂，但今天廟門一開，大批香客湧入，全部都要索取「奧運冠軍帽」。

順澤宮總幹事陳守欽說，今天「又」被嚇到，原本預定今天上午只發250頂，但很多香客大老遠從新北、高雄跑來，就為了一頂「奧運冠軍帽」，廟方實在不忍心他們撲空，下午開會立即決定再加訂3000頂。

他說，民眾會如此熱烈，除了因奧運熱之外，很多人戴了2、3年，也到該換新的時候了。

順澤宮限量奧運冠軍帽，側邊印有類似王齊麟、李洋揮拍人形，還有「台灣No.1」的圖樣。（資料照）

順澤宮限量奧運冠軍帽，側邊印有類似王齊麟、李洋揮拍人形，還有「台灣No.1」的圖樣。（資料照）

慶祝王齊麟、李洋，在巴黎奧運羽球男雙決賽奪下金牌，埔鹽順澤宮特別製作「台灣No.1」冠軍帽2000頂，免費發放。（截圖自順澤宮網站）

慶祝王齊麟、李洋，在巴黎奧運羽球男雙決賽奪下金牌，埔鹽順澤宮特別製作「台灣No.1」冠軍帽2000頂，免費發放。（截圖自順澤宮網站）

民眾揪團搶順澤宮「奧運冠軍帽」。（順澤宮提供）

民眾揪團搶順澤宮「奧運冠軍帽」。（順澤宮提供）

民眾揪團搶順澤宮「奧運冠軍帽」。（順澤宮提供）

民眾揪團搶順澤宮「奧運冠軍帽」。（順澤宮提供）

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