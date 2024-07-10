被高溫打爆？田尾超人氣傳奇花園吹熄燈號

董家花田上個月吹熄燈號，臉書雖有公告，但暑假仍有不知情的遊客撲空，圖右為之前未歇業時的畫面。（記者顏宏駿翻攝）

2024/07/10 11:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連日高溫，讓彰化田尾公路花園遊客卻步，相較冬季旅遊旺季遊客少了約8成，近日更傳出當地超人氣網紅景點「董家花田」被高溫打爆，吹起熄燈號！事實上，董家花田早在5月底就已關門，並非受這波熱浪影響，主要原因係家族經營團隊另有規劃，回歸切花栽種。

董家花田早在5月底就在臉書官網發出停業公告，但暑假以來，很多不知情的遊客騎遊園車到場才知道「關門了」，由於近來彰化頻創高溫，觀光客卻步，遊客們無不以為董家花田也受酷暑衝擊而關門。

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「董家花田」曾在疫情期間締造「田尾花園奇蹟」，2020年全球爆發新冠疫情，母親節的應景花卉康乃馨價格大崩盤，董家兩兄弟索性把田間的康乃馨開放給遊客採摘，當時少有室外的觀光活動，「董家花田」因此爆紅，創造驚人的收益。隔年他們轉移陣地，擴大花田規模，依花色和季節變換花種，成為田尾採花觀光的首選。

董家花田用一畝花田戰勝疫情逆境的故事成為一頁傳奇，但在疫情解封後，各地的觀光點逐漸恢復人氣，花價也恢復正常，董家花田決定「重操舊業」，回歸花卉栽種本業。

田尾鄉農會總幹事吳政憲表示，董家兩兄弟是很優秀的青年花農，腦筋動得快，但大環境已改變，以100元門票折抵消費的方式經營花田，恐入不敷出，最重要是疫情結束後，婚、喪喜慶、畢業典禮用花量大增，花價已恢復正常，兩兄弟回歸本業，用花卉創造更大的收益。

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