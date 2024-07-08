暑假出遊不愛彰化？田尾公路花園遊客狂掉8成

暑假天氣炎熱，田尾公路花園雖然植物多，但是缺少遮蔭處，無法帶來涼意，讓賞花遊客銳減，反而進入觀光淡季。（記者陳冠備攝）

2024/07/08 19:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕暑假來臨，國內各大旅遊觀光景點都湧入人潮，但彰化縣知名景點「田尾公路花園」，人潮不如預期，對比春節期間，更是少了8成！當地業者表示，因為暑假是天氣最熱的時候，而公路花園雖然植物多，但是缺少遮蔭處，無法帶來涼意，民眾缺少賞花心情，遊客因此銳減。

田尾公路花園為彰化縣知名旅遊景點，因花卉年產量和種類位居全台之冠，逐漸衍伸出各種園藝景觀店、特色景觀餐廳等，不僅是網美最愛的森林系打卡點，更是親子出遊的人氣選擇，每逢假日總會吸引許多遊客到訪，不過此景一到炎炎夏日就改觀，不僅街上沒人，園藝店也門可羅雀。

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合利園藝業者表示，每年暑假就是公路花園的淡季，天氣炎熱是主因，另外植物在太熱的環境也受不了，也不利成長，所以喜歡植物的客人會避免在這個時候來買花，會等到冬天或是春天才會來買花，夏天反而是帶有視覺涼意的觀葉植物比較受歡迎。

園藝業者也說，雖然田尾公路花園植物多，可是沿途並沒大樹，逛街缺少遮蔽物，民眾不想頂著大太陽買花，因此只能在園區內增設帆布等設施遮蔭，一來幫植物降溫，一來吸引遊客來買花，只是效果有限。

遊客少了8成！公路花園腳踏車出租業者表示，11月到4月旺季期間，每個假日都可出租上百輛腳踏車，但是上週假日，一整天出租不到20輛。主要是今年暑假一開始氣溫就飆破37度，連植物都受不了，更何況要遊客頂著大太陽賞花，遊客不來，許多店家只能被迫休息，遊客找不到喜歡的店，就更不想來了。

業者也說，暑假這麼熱，遊客只想玩水，甚至出國去海島度假，不過田尾公路花園地標怡心園整建後帶來不少遊客，認為地方政府應多舉辦玩水節活動，一來沖掉暑氣，也可以帶來觀光人潮。

「夏天會越來越長，冬天會越來越短」鳳凰花園業者許再生說，地球溫室效應下，天氣熱的日子只會變多，他認為業者先從自身做好，建立種樹文化，愛護大自然，引起共鳴就會有所回報。

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