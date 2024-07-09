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公司宿舍10坪套房月租3000元 網羨慕喊：想應徵

網友朋友公司宿舍是一個月3000元的10坪套房，其他網友看到紛紛留言「太令人羨慕了」。（擷取自Dcard）

網友朋友公司宿舍是一個月3000元的10坪套房，其他網友看到紛紛留言「太令人羨慕了」。（擷取自Dcard）

2024/07/09 23:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發文說，租屋真的很折磨，找到一個月6000元的5坪套房，朋友公司宿舍卻是一個月3000元的10坪套房，他無奈感嘆，「害我都想去應徵了」！其他網友也紛紛留言，「3000元住這麼大的宿舍，太令人羨慕了」。

網友在Dcard發文抱怨，「租屋這件事折磨到爆炸，好的太貴，便宜的又問題一堆」，新竹租房普遍都這麼貴，只要找到離工作近、環境還算乾淨、不會太貴的就好，最後原PO租了一個月6000元的5坪小套房，入住後卻發現室內空間很狹小，讓他又有換房子的念頭。

接著原PO說，讓他最氣的是，朋友傳了公司宿舍照片，直接壓垮最後一根稻草。原PO說，他朋友在新竹湖口電池大廠工作，公司宿舍一個月3000元，而且房間大約10坪還附帶陽台跟乾濕分離的廁所。他無奈嘆道，「在外面想找到這樣等級的套房，新竹都要8000起跳，我的房租還是對方的兩倍，但我住的是什麼地方」。

文章曝光後，許多網友留言，「3000元住這麼大的宿舍，真的太夢幻了吧！」、「台北租屋更可怕，沒有一萬根本租不了正常房子」、「租屋3000元超級便宜，尤其這品質太令人羨慕了！」、「是哪間公司？想報名了」。

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