北市中山、赤峰商圈百間店遭檢舉 議員憂恐重蹈師大商圈覆轍

台北市議員顏若芳。（圖由顏若芳辦公室提供）

2024/07/09 15:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈、赤峰商圈近期高達百間店家遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，被蔣市府要求限期2個月改善，否則可勒令停業，引發過百店家連署呼籲搶救商圈，台北市議員顏若芳表示，南西心中山已是北市指標商圈之一，若北市府執意將其消滅，就會重蹈師大商圈覆轍，不該將慘痛教訓複製到南西中山、赤峰商圈，更批評過去曾是該選區立委的市長蔣萬安翻臉比翻書快。

台北市都市發展局回應，赤峰商圈及南西中山商圈已遞件申請《台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則》，只要審理通過符合條件，違規店家即可採計點方式，1年違反記點未達3點以上，便可暫緩裁罰。

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顏若芳指出，心中山線型公園從2019年底建設完畢開幕後，因其現代化的設計、便捷的交通，不僅成為台北市城市美學的優秀案例之一，更在2023年被英國文化刊物《Time Out》選為「全球最酷的 40 個街區」之一。

顏若芳說，時至今日，心中山更變成許多文創市集、青年創業家、工作室的聚集地，每逢假日就有相當多年輕人來逛逛，南西商圈對青年回流中山區、活化在地產業有相當大的助益，更是台北觀光、文創的重鎮之一。

顏若芳憶起2015年的「師大商圈之亂」，並說當年的師大商圈，也是吸引了許多青年創業家和工作室，但後來因市府無能調解商家與住民的衝突，反而讓大量的商家撤出，讓師大商圈一蹶不振，時至今日才在想辦法行銷、補破網。

顏若芳指出，當今的台北市長蔣萬安，過去就是中山區立委，如今竟執意要打擊中山區的產業，消滅南西中山商圈，令人瞠目結舌，翻臉跟翻書一樣快，她也質疑「難道大市長就那麽瞧不起小市民嗎」？

顏若芳呼籲，北市府不應將師大商圈的慘痛教訓複製到南西中山商圈，正視問題，提出社區住戶與店家共存的方案，應優先展延限改期限，她認為都發局應與地方住戶、商家共同討論現行《土管條例》在住三、四用地開業的附帶條件是否不符合時宜，因若據此徹查北市全境，恐有大量商家都將被消滅。

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