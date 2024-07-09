台中宏恩醫院龍安分院遭爆毆打病患 總院長致歉否認隱匿性侵、詐保

吳子鈞表示，醫院人員動手就不對，他向病患跟家屬，以及對社會焦慮不安表達歉意。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/09 13:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市宏恩醫院龍安分院被爆料護佐毆打病患，宏恩總院院長吳子鈞今天出面駁斥，強調該接受委託地檢署監護處分治療的精神個案，該患者有5天打10幾個的紀錄，當時患者先出手，衍生到互毆，但醫院人員動手就不對，他向病患跟家屬，以及對社會焦慮不安表達歉意，至於醫院被指隱匿性侵與業務詐保，他則澄清是子虛烏有編造的故事。

針對龍安分院疑似發生毆打病患等情事，衛生局表示，去年10月受理民眾陳情，為釐清此案，衛生局去年已至該院稽查，經查林姓佐理員非護理人員，僅為該院佐理員，負責保護病患及護理人員安全，目前已離職，衛生局已派員再度針對此案稽查，如涉有暴力行為、偽造病歷詐保等屬刑事責任，將移送司法單位調查，並待司法判決後依規辦理，全力維護病患權益。

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另有關媒體報導該院病患疑似發生性侵案，社會局指出，家防中心當時接獲通報後，社工訪視該名患者及醫院相關人員，向市警局婦幼隊提出告發，並陪同該名患者製作筆錄，此案後續經檢察官偵結不起訴，對於該監視影像有無變造情況，將由檢調機關進一步調查。

吳子鈞今天率領醫院分院長沈君傑等醫護人出面說明，龍安全分院有184床，最多時監護處分治療個案有30多人，目前則有20多人，院方本著愛心照護精神個案，「對於難顧的，沒人要收、不敢收的」他也願意接納，對於外傳他是市政顧問，他更嚴正否認，強調自己沒有背景，76歲的他44年來在基層醫療服務，到現在手機24小時有病人打給他都是暢通。

吳子鈞說，這位患者之前就有多起跟其他醫療機構人員肢體衝突的前例，沒有一家醫療機構肯收容他，後來是彰化地檢署檢察長親自希望他能夠收容才收治，發生毆打事件並衍生到互毆，醫院依規定對該護佐處分，這名護佐也離職，現在兩人案件已進去司法偵辦。

擔任院長特助的護理師廖淑芬也落淚指，院方處置依法規照流程走，吳子鈞是神經外科名醫，23年前為了當時中部的病患都要送到東部收治，因此創辦龍安分院，把沒有人要顧的病患照護好，招募精神科專業醫療團隊，收治照護精神科病患。

吳子鈞說明院內發生毆打病患過程，但駁斥院方被指隱匿性侵與業務詐保。 （記者蔡淑媛攝）

龍安全分院有184床精神照護病床。（記者蔡淑媛攝）

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