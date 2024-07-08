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台中宏恩醫院龍安分院爆變造監視器、病患詐保 中檢分案偵辦

台中宏恩醫院龍安分院。（記者許國楨攝）

台中宏恩醫院龍安分院。（記者許國楨攝）

2024/07/08 16:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中宏恩醫院龍安分院被爆料，指縱容幹部對病患暴力相向，還隱匿性侵與業務詐保，院方雖出面回應駁斥，外界仍是議論紛紛，對此台中地檢署稍早表示，有關院內幹部毆打楊姓病患一事，已在今年1月底偵結提起公訴，性侵案則不起訴處分確定，但有關院方變造監視器、病患詐保等情事，將分案另行偵辦。

根據週刊報導指出，台中宏恩醫院龍安分院爆發把病患當人肉沙包虐打暴力事件，受害者是名因案受監護處份治療的楊姓精神疾病受刑人，遭院內林姓護理組長（49歲）以束帶、束衣五花大綁，出拳攻擊腹部造成瘀青，抓頭撞地，誆稱毆打是為病患做「物理治療」，此案在今年已經傷害罪起訴，家屬求償50萬元，但未獲得林男回應。

週刊另引述，該院在4年前曾爆發男病患性侵女病患的案件，因被害女子有腦傷，無法正常表達，以手寫方式，透露遭性侵的情事，但院方未馬上報案，反而提供變造過監視器畫面給警方，也指控轄區警所受理報案後，事隔兩個月才做筆錄，態度消極。

而今天除轄區第三分局警方及院方回應駁斥報導是「子虛烏有」，台中地檢署也在下午表示，有關媒體報導台中宏恩醫院龍安分院維安幹部毆打病患醜聞等內容，經調查，涉案林男擔任該分院護佐組長期間，曾對院內楊姓病患（27歲，為彰化地檢署執行刑後監護之受處分人）毆打一案，已在今年1月30日偵結起訴，目前全案在台中地院審理中。

另報導內容指稱，該院有男病患性侵女病患的狀況，經查，此案是在去年2月間，由台中市警局婦幼隊報告該院病患涉犯妨害性自主，經分偵字案調查，檢察官比對證人證述、調查相關事證，因無法證明涉案被告已有違反意願之妨害性自主罪，已不起訴處分並經確定。

至於上述案件相關事證，有無遭剪接變造，或有無報導所指之病患詐保等事件，地檢署將另行分案偵辦，以釐清真相並保障人權。

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