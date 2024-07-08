台中宏恩醫院龍安分院遭爆毆打病患、隱匿性侵 分院長回應駁斥

分院長沈君傑今天出面回應駁斥。（記者許國楨攝）

2024/07/08 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中南區宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，也收容中部法院宣告監護處分的精神疾病受刑人，但今天被爆料指院方縱容幹部對楊姓病患暴力相向，致腹部及面部有多處傷痕，另也被指控隱匿性侵，性侵影像遭變造湮滅證據，對此分院長稍早也出面回應駁斥。

向週刊爆料的楊姓男子，今天接受電訪時指出，去年9月22日，兒子疑似跟保全有衝突，被護士固定在床上約束，但如果僅是這樣也沒什麼好講，是正常程序，但當時沒當班的林姓護佐就從樓下跑上來，衝去房間捶打兒子的腹部9拳，留下大片瘀青，到了第10天瘀青仍然清晰可見。

請繼續往下閱讀...

同年月24日，兒子在醫院大廳被約束，林姓護佐竟又從樓下跑上來，抓著兒子的頭猛撞地板，還拳打腳踢，用腳踩著兒子頭部，隔天家屬收到消息去醫院詢問，但院方都不願承認將事情推得一乾二凈，過了幾天院方願意跟家屬談，卻雲淡風輕地說，已叫林姓護佐離職，「所有事情就這樣算了，放水流」，根本沒有要虛心檢討醫院內部問題。

另楊男也說，被打者不只兒子單一個案，另名20多歲林小弟，也曾被打得頭破血流，且週刊也爆料該院4年前還曾爆發男病患性侵女病患事件，結果院方沒馬上報案，卻刪除影像湮滅證據包庇。

對於楊男指控，該醫院分院長沈君傑今日上午受訪表示，楊姓個案（楊男兒子）是彰化地檢署委託本院執行監護處分治療的精神個案，檢方囑咐該個案有嚴重攻擊行為，曾5天打倒10多人，在彰化無院有意願收治，才由彰化地檢署委託，在處置的過程中院方都依法妥適處置，也有將狀況回報彰化地檢署。

而林姓護佐打人的理由，根據林的說法，是因該個案時常言語恐嚇其他醫護人員，為了要保護照顧其他員工，所以動手打了該個案，在事情發生後，院方立刻予以停職，林員也因造成院方困擾自動離職，此案已進入司法程序，至於性侵案經交由司法處理已獲不起訴，性侵影像遭湮滅證據並非事實。

據了解，全案經楊男至警局提告，台中地檢署日前已偵結，依傷害罪嫌起訴林姓護佐，目前判決尚未出爐。

醫院外觀。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法