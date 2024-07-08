家暴受刑人送監護機構遭毆打 彰檢：將送適當處所監護

楊男在執行期間傳出遭台中市某監護機構人員毆打。（資料照）

2024/07/08 22:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣一名楊姓男子因違反家庭暴力防治法，被判刑後宣告予以刑後監護處分1年，在執行期間傳出遭台中市某監護機構人員毆打，引起譁然，對此台中市警察局第三分局移送台中地檢署偵辦，近日偵結起訴，彰化地檢署表示，楊男因另案在監執行中，等執行完畢，將送往適當處所繼續執行刑後監護處分。

據了解，台中市南區一所醫院專門收治精神病患，也收容中部法院宣告監護處分的精神疾病受刑人，卻遭人爆料，院方將病患當人肉沙包毆打，楊男家屬不滿楊男遭機構人員毆打，向媒體控訴醫院紀錄不良。

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對此彰化地檢署發出新聞稿說明，楊男因違反家庭暴力防治法等案件，經彰化地方法院判處有期徒刑5月，且經法院審酌有對他人有攻擊行為、持續性再犯與造成公共危險的高度風險，因此宣告刑後監護處分1年。去年依規委託宏恩醫院龍安分院執行刑後監護處分。

檢方指出，楊男執行期間彰化地檢署均依法訪視執行處所，督導個案執行情形，楊男曾告訴訪視人員曾遭機構人員毆打，對此彰化地檢署釐清過程，其陳述案件亦經台中市警察局第三分局勤工派出所受理，警詢後移送台中地方檢察署檢察官依法偵結起訴。目前楊男現因另案在監執行中，待該案件執行完畢後，將擇適當處所繼續執行刑後監護處分。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

彰化地檢署表示，楊男因另案在監執行中，等執行完畢，將送往適當處所繼續執行刑後監護處分。（資料照）

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