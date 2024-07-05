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舉重女神郭婞淳代言CCSA 「再撐一下」盼大眾支持失家兒自立

舉重女神郭婞淳多年代言CCSA公益活動，今年適逢巴黎奧運備戰，但仍透過捐款、拍片等，持續關懷並支持逆境少年。（記者吳柏軒攝）

舉重女神郭婞淳多年代言CCSA公益活動，今年適逢巴黎奧運備戰，但仍透過捐款、拍片等，持續關懷並支持逆境少年。（記者吳柏軒攝）

2024/07/05 13:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕舉重女神郭婞淳正在備戰巴黎奧運，但忙碌之餘，仍不忘公益並代言今年CCSA活動，捐款並拍片鼓勵失家兒童「再撐一下」，撐過人生成長困境後，轉化為自立青年，也盼社會大眾齊撐這些逆境少年，成就其人生「逆轉勝！」

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）關懷失家兒童、逆境及司法少年等，超過21年，9年前更發起自立青年行動，輔導受關懷者，化身為自立自強的青年，並回頭傳承人生境遇給學弟妹，藉此鼓舞更多人刻苦；今（5日）舉行「CCSA自立Mentor全台誓師」，並由3名自立青年代表宣誓。

舉重女神郭婞淳多年代言CCSA公益，往年親自出席活動，今年適逢巴黎奧運備戰，但仍透過捐款、拍片等，持續關懷並支持逆境少年，她也曾透露，自己成長路上，也受到許多人的陪伴與扶持，並堅定目標向前走，才能成就今天的自己，並鼓勵受助兒少「再撐一下」，也盼社會大眾齊撐這些兒少，與自己一樣度過關鍵一刻，成就未來捷報。

今年CCSA自立青年將有20人前往全台進行巡講，其中18歲的阿福（化名）曾逃家、逃學，他說，國中起沒有家，只能到處借宿，做過小吃店、加油站甚至打黑工，後經社工和寄養媽媽幫助下生活穩定，如今高職畢業將升大學。

同樣將升大一的小玉（化名）因雙親皆有精神問題，後來社工結案，但將自己轉介到CCSA，如今穩健成長，找到生命意義，未來也想反饋他人。

幼年因家庭失能意外，讓自己僅剩一條手臂的青年欣欣（化名），後在CCSA自立社工陪伴下重生，並加入中途家園陪伴其他少女，她鼓勵：「遭遇很壞的事，不代表你的人生從此絕望！」加倍努力亦能創造美好人生。

CCSA理事長雷倩表示，自立青年可做榜樣，希望受助與幫助能生生不息循環；CCSA創辦人洪錦芳更感慨，家暴脆弱、司法感化等青少年，需要更多支持與榜樣，CCSA這21年來幫助1千多名孩子，有100多人更化身自立青年，成為手心向下的助人者。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）舉辦自立青年全台巡講，透過正向發展的青年傳承經驗，並獲正在巴黎奧運備戰的舉重女神郭婞淳代言，盼兒少「再撐一下」逆轉人生，社會大眾也來齊撐失家兒少。（記者吳柏軒攝）

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）舉辦自立青年全台巡講，透過正向發展的青年傳承經驗，並獲正在巴黎奧運備戰的舉重女神郭婞淳代言，盼兒少「再撐一下」逆轉人生，社會大眾也來齊撐失家兒少。（記者吳柏軒攝）

幼時因意外失去一條手臂的青年欣欣，在受到CCSA社工幫助後重生，如今更回頭陪伴中途家園的失家少女，以自身故事勉勵學妹們，面對不幸坦然面對，加倍努力亦能創造美好人生。（記者吳柏軒攝）

幼時因意外失去一條手臂的青年欣欣，在受到CCSA社工幫助後重生，如今更回頭陪伴中途家園的失家少女，以自身故事勉勵學妹們，面對不幸坦然面對，加倍努力亦能創造美好人生。（記者吳柏軒攝）

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