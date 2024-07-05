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竹縣振興客語有成 客語家庭受表揚戶數全台前三

客家委員會近日在國立中央大學大禮堂舉辦「客語家庭表揚」，新竹縣受表揚客語家庭數有30戶，在全台縣市排名前三名。 （新竹縣政府提供）

客家委員會近日在國立中央大學大禮堂舉辦「客語家庭表揚」，新竹縣受表揚客語家庭數有30戶，在全台縣市排名前三名。 （新竹縣政府提供）

2024/07/05 13:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣為使用海陸腔客語第一大縣，縣長楊文科致力推動客語復振及客家文化傳承發揚，客家委員會近日在國立中央大學大禮堂舉辦「客語家庭表揚」，新竹縣受表揚客語家庭數有30戶，在全台縣市排名前三名。

楊文科表示，隨著時間的推移，現代化和其他主流語言的影響，使用客語的人口漸漸流失，客語的使用與傳承正面臨著很大的挑戰，懇請所有朋友和縣府一起全力推動「客語復振」，在生活中一起來講客語，尤其祖父母和父母應該儘量使用全客語和子女溝通交談，在日常生活中自然而然地學習及使用客語，找回家庭傳承母語的能力。

民政處表示，客委會為鼓勵客語回歸家庭日常生活中使用，誘發家庭成員共學客語的動機，增進說客語的自信與榮譽，透過舉辦客語家庭表揚活動，營造母語家庭傳承客語的環境，讓客語得以代代相傳、永續流傳。「客語家庭表揚」由全國各縣市角逐，通過客委會審查，最終遴選出238戶家庭獲此榮耀。

今年新竹縣受表揚客語家庭數在全台排名前三，去年推薦12戶客語家庭代表新竹縣參與客委會評選，也有4戶榮獲模範客語家庭，楊文化也擔任客家事務推動會報召集人，加強跨局處協調合作推動客家政策。

民政處表示，縣府同時辦理「發起新竹縣客語家庭募集活動」、「客語家庭親子活動」及「客語家庭培力分享」，積極推動新竹縣客語家庭計畫，鼓勵客語回歸家庭日常生活使用，提高家庭成員講客話機會與意願。

另外，在客語認證及客語學習提高各級認證獎勵金，新竹縣也是全國最高獎勵金，通過初級者可獲1800元獎勵金、中級獎勵金2800元、中高級獎勵金3800元、高級獎勵金1萬元。

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