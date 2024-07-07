出國旅遊英文卡卡 中市圖推實用英語課程

圖書館E學堂今年推出英語及資訊科技雙主題課程，讓民眾出國不再對話卡卡（市府提供）

2024/07/07 10:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國人常出國旅遊，但是擔心英文卡卡，無法跟外國人對話；台中市立圖書館E學堂四大類40堂課程將在明（8）日中午12時開放免費報名，推出實用英語及資訊科技雙主題課程，讓學員輕鬆學英文口語，出國免煩惱。

此外，民眾到圖書館借書還能累積閱讀大富翁閱讀存摺點數，可兌換限量「生活好書福行李吊牌、騎著恐龍去圖書館線圈筆記本」，讓行李箱「脫穎而出」。

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中市圖表示，每次都報名秒殺的圖書館E學堂課程，今年首次與國家發展委員會合作，響應「2030雙語政策」，邀請語言及數位資訊專業講師推出豐富多元且實用的課程。

其中雙語線上課程安排社交話題、聰明購物、餐廳美食、圖書館尋寶主題；旅遊類課程如「機場出入境溝通超好用」、「搞定旅遊住宿很簡單」，無論是出國旅遊或是遇到需要幫助的外國旅客，都能用流利的英語溝通；導覽類課程如「導覽台中好食饗宴」、「餐廳美食Easy點」，能幫助向外國友人介紹台中的經典美食。

此外，還有線上資訊課程，「新視學」讓民眾運用手機與相機的軟體及攝影技巧，拍出好看相片及發現不同視界；「新智學」則是讓民眾了解人工智慧，學習操作數位工具，快速產出能充分表現個人風格、獨具特色又好用的圖文作品。

中市圖表示，透過圖書館E學堂數位雙語線上課程，來提高市民圖書資源使用率及活動參與意願，並提供友善雙語閱讀環境及培養專業雙語導覽人才，打造國際交流合作的友善基地。課程自7月19日至10月4日，8日中午開放報名。

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