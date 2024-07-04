遠東科大改名中信科大 教育部今發函同意

台南遠東科大將改名為中信科大。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2024/07/04 11:32

〔記者林曉雲／台北報導〕創校57年的遠東科技大學申請改名為中信科技大學，教育部今日發函同意更名。遠東科大改名主因是中信銀行捐資1億元入主，教育部提醒，學校法人應落實113學年至117學年捐資，往後如有資金缺口也應補足。

遠東科大是今年5月向教育部提出改名案，教育部先提私校諮詢會通過後，再召開「113-114年度技專校院設立變更及停辦審議會」會議通過，今日發函給遠東科大，自今年8月1日（113學年）起更名為「中信金學校財團法人中信科技大學」，並據此辦理學校法人變更登記。

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面對少子化衝擊，遠東科大全方位轉型進行院系所整併，日前獲中國信託銀行董事會通過捐資1億元，更名為中信科技大學，未來將聚焦科技及健康產業，配合政府政策及產業需求，整合產學資源培育專業人才。

遠東科大校長鄭欽哲今年曾說明，遠東科大位於南台灣科技廊道上，緊臨台南科學園區，在教育與產業需求不斷變革的當下，積極推動與產業接軌並規劃讓學生入學即就業，學校在半導體工程、健康照護、精密機械、冷源空調、休閒管理等國家重點領域，培養科技與健康產業實用人才，同時與超過65家相關企業產學合作，推動技能深造課程與就業銜接，更可攜手中信銀行企業客戶共同培育工程、半導體等基礎應用及健康實用人才，透過實踐教學與專業實習，確保學生能夠學以致用。

鄭欽哲表示，響應政府大南方計畫深耕台南，目前台南已有中信金融管理學院與中信國際實驗教育機構，提供南台灣學子從小學至大學階段優質的教育環境，未來在中信科技大學加入後，可望補足技職教育的人才培育，校方另設置中低收入戶、原住民、運動員獎學金，讓學生入學後免於經濟煩惱；學生如選擇月繳3000元入學方案，包含全年度優質宿舍及學費，簽約企業工作可獲企業全額贊助，「入學即就業」。

遠東科大申請改名為中信科大，教育部今發函同意。（記者林曉雲翻攝）

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