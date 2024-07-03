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消暑「黑」科技！龍崎農會竹炭冰淇淋 「黑香草」口味驚豔

龍崎區農會的竹炭冰淇淋，比照國際品牌採迷你杯設計，外觀與口味都是賣點。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會的竹炭冰淇淋，比照國際品牌採迷你杯設計，外觀與口味都是賣點。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/03 20:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕炎夏高溫，清涼消暑食品深受歡迎，台南龍崎區農會的「竹炭冰淇淋」近來也很熱賣，灰黑色調的香草口味更是特別，吸引遊客專程造訪，業績比往年同期增加2成以上。

龍崎是台南人口最少的行政區，卻有「采竹之鄉」美譽，農會不僅全力行銷竹筍，也積極發展竹炭，成為地方2大特色產業，已建立市場口碑，遠近馳名。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖說，竹炭冰淇淋的外觀與口味都是重要賣點，去年包裝改版，比照國際知名品牌「哈根達斯」，也推出迷你杯，走精緻路線。

董啟聖說，經800度高溫燒製的竹炭，還會進行第2次加熱，來到1200度，加以純化，去除雜質，研磨成粉後，才能開發出這款美味的冰淇淋。口味仍以香草為主，但灰黑色的冰淇淋顯得特別，目前在竹炭故事館開賣，是遊客造訪時必買的消暑聖品。

另外，龍崎農會在產季推出真空包裝沙拉筍，拆開後即可鮮食，相當方便，在大熱天是消費者喜愛的涼拌點心或開胃菜，買氣也增加超過2成。

董啟聖指出，當地綠竹筍栽種面積約300公頃，加工的沙拉筍去殼、切塊後真空包裝，品質夠好，已是國內連鎖超市、量販店的原料供應大宗。

龍崎區農會的真空包裝沙拉筍，近來也深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會的真空包裝沙拉筍，近來也深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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