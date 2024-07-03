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中市大安港媽祖文化園區招商 媽祖雕像預計8月動工

媽祖園區開發模擬示意圖。（市府提供）

媽祖園區開發模擬示意圖。（市府提供）

2024/07/03 15:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安港媽祖文化園區開始招商！觀旅局表示，大安港媽祖文化園區媽祖雕像已尋得民間單位捐贈，預計將於8月舉辦動工祈福儀式，市府已於6月28日公告招商，預計9月30日截止收件，歡迎各界商業團體踴躍參與。

觀旅局長陳美秀表示，大安港媽祖文化園區為海線地區少數擁有第一排海景的遊憩用地，地理位置絕佳，園區以「推展文化觀光特色旅遊」為主軸，結合媽祖文化、海洋生態、休閒娛樂等元素，打造中台灣海線觀光新亮點，目前三層樓的遊客中心7月起每日（上午9時至12時，下午1時至4時）開放免費參觀，內有展覽廳、會議室、宴會廳等多功能空間可供各類活動、會議規劃運用，週一休館。

觀旅局配合媽祖園區，爭取交通部觀光署補助3千萬元，辦理「大安濱海樂園南園整體景觀環境優化計畫」，持續進行媽祖園區環境設施改善工作，包含停車空間優化、整體環境綠美化等；針對備受各界關注的媽祖雕像，觀旅局表示，目前已取得雜項執照，下半年將與招商作業同步進行動工，將媽祖園區打造成優質觀光勝地。

觀旅局指出，為了讓媽祖園區更符合地方需求，擴大以ROT+BOT的民間參與方式推動，以媽祖文化、自行車友善空間、藝文/展演場域設置、水域活動、美食與在地農特產品等為主題，並開放設置高品質住宿服務項目作為招商誘因，盼有效運用大安海岸邊完整且寬廣的遊憩用地，帶動當地觀光產業發展，打造中台灣海線地區最耀眼的新興旅遊地。

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