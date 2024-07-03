台南大學跨海偏鄉AI教育 澎湖學童受益

臺南大學師資生AI技術學習為營隊做足準備。（圖由南大提供）

2024/07/03 13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學教育學系副教授兼師培中心主任吳純萍，帶領11名師資生前往澎湖縣文澳國民小學及龍門國民小學，為當地學童提供AI科技創新及應用課程，「跨海」推廣偏鄉AI教育，為縮短城鄉教育差距盡心力，並落實大學社會責任。

課程內容包括「AI繪圖搭配個人名片製作」、「AI說故事」、「機器人Kebbi舞蹈大賽」、「Suno AI歌曲創作」等。師資生帶領學童運用生成式AI進行創作，提升運算思維與科技應用能力。

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這次澎湖行教育服務活動於6月24日至27日。為確保課程質量，師資生先投入大量時間學習AI技術應用和教學技巧，準備豐富的教學資源和生動的教學案例，以激發學童對科技的興趣，拓展視野並提升學習能力，還要建立學童自信心，發現自我潛力。

吳純萍表示，此次活動響應教育部推動的大學師資生實踐教育服務計畫，支持偏鄉教育發展，為學童提供更多元的學習機會。她強調，這些課程不僅提升學童科技素養，還能培養創新思維和問題解決能力。

南大校長陳惠萍表示，每年皆會鼓勵師資生透過營隊活動，進一步體現教育的核心價值，並為縮小城鄉教育差距做出貢獻。此次營隊活動不僅是知識傳遞，更是愛心與責任的實踐，期能為澎湖學童帶來不同凡響的學習體驗。

南大師資生教學案例模擬。（圖由南大提供）

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