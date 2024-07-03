性平三法修正案上路迄今 新北職場性騷擾申訴案成長2.85倍

新北市勞工局印製2萬份防治職場性騷擾宣導海報，事業單位可就近至29區就業服務站及勞動檢查處等地點索取。（圖由勞工局提供）

2024/07/03 12:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕性平三法修正案今年3月8日上路，新北市政府統計，新法實施至今共受理20件申訴案，與去年同期7件相比，成長2.85倍。勞工局印製2萬份防治職場性騷擾宣導海報，也組成「工作平等宣導團」專家學者入廠輔導，並協助事業單位訂定申訴管道。

新北市勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議報告指出，近年來因「#METOO」浪潮，社會對於性騷擾防治的認知大幅提升，立法院通過性平三法修正案，在職場性騷擾防治上納入公權力介入、強化行為人的處罰機制，並加強雇主防治責任等重點，勞工局積極向雇主宣導，協助勞資雙方了解法令。

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陳瑞嘉表示，性平三法新法實施以來，共受理20件職場性騷擾申訴案，與去年同期的7件相比，成長2.85倍，市府甄補專責人員，協助勞工釐清事實真相，並針對受害勞工進入司法程序者，提供最高29萬元補助，另提供心理諮商費用每次上限2千元、最高4次補助，陪伴受害者走過傷痛。

就業安全科科長王憶芬表示，勞工局已印製2萬份防治職場性騷擾宣導海報，可就近至29區就業服務站及勞動檢查處等地點索取，勞動雲網站也有範本可供下載。下半年將舉辦5場次宣導會，組成「工作平等宣導團」邀請專家學者入廠輔導，協助雇用勞工10人以上未達30人的事業單位訂定性騷擾申訴管道。

職場安全部分，勞工局2014年起推動「低風險工地認證」，市府5000萬以上公共工程必須強制取證，2021年起擴大推動至大型民間工程，近5年核發405處工程認證，勞工死亡職災降低40%；此外，協助微型企業改善安全衛生設備，2023年起將自營作業者納入補助對象，計畫開辦迄今，受補助企業不曾發生重大職災。

市長侯友宜表示，勞工局應加強宣導性平修法重點，與教育局、社會局及警察局加強橫向聯繫，讓新北市的「性平安全網」織得更周密、不漏接，#METOO事件不再發生。他也要求市府公共工程做好勞安表率，各工程主辦機關密切與勞工局和勞檢處配合，透過契約進行內外稽核，有效降低職災。

因應性平三法修正案實施，新北市勞工局加強職場性騷擾防治與性平觀念宣導。（圖由勞工局提供）

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