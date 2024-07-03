為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

7/6桃竹苗地區就業博覽會 不只科技業、醫療和餐飲業也高薪徵才

桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場。（桃竹苗分署提供）

桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場。（桃竹苗分署提供）

2024/07/03 12:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場，包括緯創資通、京元電子、鼎泰豐等，73家企業提供5000個以上職缺，其中科技製造業最高年薪超過百萬元，醫療和餐飲業也釋出月薪7萬元的藥師、5萬元的料理廚師等高薪職缺，歡迎民眾踴躍參加。

縣長楊文科表示，適逢畢業季與求職旺季，新竹縣政府關心勞工、照顧勞工，也希望每一位求職者在努力的同時，更要不斷提升實力，尤其民眾常常缺少的不是機會，而是當機會出現時，有沒有能力和勇氣抓住這次成功的機會，祝福大家依照自己的興趣和規劃，找到更好的工作。

縣府勞工處表示，這次就業博覽會徵才廠商近7成為科技製造業，涵蓋半導體、電子製造、光電、面板、資通訊等AI供應鏈關鍵產業優質廠商，提供3萬元以上的職缺高達5成以上。除優質廠商高薪職缺外，桃竹苗分署推出了全國首創導入智慧客服的「Job賈桃樂智慧媒合系統」，提供全天候24小時服務，包括智慧文字客服、徵才廠商資訊、職缺媒合配對、線上預約面試及活動相關資訊查詢，讓民眾可在活動前提早掌握求職相關資訊，預先為當日面試做準備。

活動當天提供線上報到、叫號面試及語音導覽服務，免去求職者排隊等候時間，讓求職者能夠準時與徵才企業面談；活動採全面無紙化進行，並提供線上抽獎和集章兌獎等綠色節能服務，增加活動的互動性和趣味性，並響應節能減碳做環保。

桃竹苗分署長賴家仁表示，這次徵才安排豐富的體驗活動和獎項，包含提前線上預約面試的求職者可以獲得限量超商商品卡，當天還有早鳥好禮回饋；同時，現場設有多項抽獎活動，。相關活動及廠商職缺詳情可上「Job賈桃樂智慧媒合系統網站」（https://itjobs.wda.gov.tw/），或上網「2024桃竹苗地區就業博覽會」及台灣就業通網站查詢，電話（03）4855368轉分機1809、1816，或（03）5542564轉分機3219。

桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場。（桃竹苗分署提供）

桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場。（桃竹苗分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播