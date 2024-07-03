7/6桃竹苗地區就業博覽會 不只科技業、醫療和餐飲業也高薪徵才

桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場。（桃竹苗分署提供）

2024/07/03 12:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場，包括緯創資通、京元電子、鼎泰豐等，73家企業提供5000個以上職缺，其中科技製造業最高年薪超過百萬元，醫療和餐飲業也釋出月薪7萬元的藥師、5萬元的料理廚師等高薪職缺，歡迎民眾踴躍參加。

縣長楊文科表示，適逢畢業季與求職旺季，新竹縣政府關心勞工、照顧勞工，也希望每一位求職者在努力的同時，更要不斷提升實力，尤其民眾常常缺少的不是機會，而是當機會出現時，有沒有能力和勇氣抓住這次成功的機會，祝福大家依照自己的興趣和規劃，找到更好的工作。

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縣府勞工處表示，這次就業博覽會徵才廠商近7成為科技製造業，涵蓋半導體、電子製造、光電、面板、資通訊等AI供應鏈關鍵產業優質廠商，提供3萬元以上的職缺高達5成以上。除優質廠商高薪職缺外，桃竹苗分署推出了全國首創導入智慧客服的「Job賈桃樂智慧媒合系統」，提供全天候24小時服務，包括智慧文字客服、徵才廠商資訊、職缺媒合配對、線上預約面試及活動相關資訊查詢，讓民眾可在活動前提早掌握求職相關資訊，預先為當日面試做準備。

活動當天提供線上報到、叫號面試及語音導覽服務，免去求職者排隊等候時間，讓求職者能夠準時與徵才企業面談；活動採全面無紙化進行，並提供線上抽獎和集章兌獎等綠色節能服務，增加活動的互動性和趣味性，並響應節能減碳做環保。

桃竹苗分署長賴家仁表示，這次徵才安排豐富的體驗活動和獎項，包含提前線上預約面試的求職者可以獲得限量超商商品卡，當天還有早鳥好禮回饋；同時，現場設有多項抽獎活動，。相關活動及廠商職缺詳情可上「Job賈桃樂智慧媒合系統網站」（https://itjobs.wda.gov.tw/），或上網「2024桃竹苗地區就業博覽會」及台灣就業通網站查詢，電話（03）4855368轉分機1809、1816，或（03）5542564轉分機3219。

桃竹苗地區今年最大規模的就業博覽會，本週六（6日）上午10點到下午2點在新竹縣體育館登場。（桃竹苗分署提供）

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