兵馬俑特展2展示單元軟體中國製作 高雄科工館：已移除

高雄科工館兵馬俑特展的互動遊戲遭質疑有資安疑慮。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/03 12:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕國立科學工藝博物館（科工館）上週五展出「兵馬俑特展」，台灣基進指控「秦俑臉譜比對遊戲」體驗區拍照比對與兵馬俑相似度的軟體來自中國，有資安疑慮；科工館經清查確認，已要求主辦單位翰維協會將2項展示單元移除。

「大秦雄風─兵馬俑與秦始皇帝陵特展」由翰維協會等單位向科工館承租場地舉辦，台灣基進日前指控中國宋慶齡基金會等單位是中共統戰組織，展出的「秦俑臉譜比對遊戲」體驗區拍照比對與兵馬俑相似度的軟體來自中國，有資安疑慮。

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科工館今天上午發出新聞稿表示，昨天（2日）會同主辦單位翰維協會針對展場內互動單元進行清查，展場內共有3項單元，經確認其中「秦俑臉譜比對遊戲」和「一號坑全景體驗」2項互動單元使用的軟體，確屬中國大陸開發及製作，違反雙方場地租借合約中有關資安規範，目前已將2項展示單元移除。

科工館補充說，翰維協會人員表示，「秦俑臉譜比對遊戲」機器休眠時便會自動關閉軟體，一經關閉軟體，所有體驗結果均滅失，該協會已切結保證無存檔照片或做其他使用，經科工館資訊專業人員檢視與清查現場設備系統，確實無存檔，並已要求該協會即刻移除此體驗單元。

至於6月28日展場開放參觀起，至6月30日閉館為止，曾體驗「秦俑臉譜比對遊戲」的民眾，其個人頭像資料，翰維協會已切結保證未存檔。

此外，「一號坑全景體驗」為陜西兵馬俑一號坑的全景體驗，因無拍照及輸入資料等相關功能，尚無涉及個資疑慮，但因體驗軟體為中國大陸開發，不符租借合約約定，科工館也已要求翰維移除該體驗單元。

科工館表示，展場內另有一項互動單元「文物對對碰遊戲」，依翰維協會所提供該互動單元的台灣製作廠商的切結保證，互動軟體係由該公司自主開發、開發流程均依法未採用中國大陸軟體，也無資料雲端傳輸保存等，後續由翰維協會自行決定是否延續於展場內設置。

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