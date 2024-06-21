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夏至大晴天突山崩 嘉縣梅山鄉鄉道交通中斷預定明下午5點搶通

嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K發生大規模山崩。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K發生大規模山崩。（嘉義縣政府提供）

2024/06/21 14:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今天夏至是艷陽高照的好天氣，嘉義縣梅山鄉154-1鄉道竟然發生大規模山崩，落石範圍長約40公尺、高10公尺，交通中斷，預定明天下午5點前搶通，這段期間民眾可先經由166線、162甲線和154線等替代道路通行，並請注意山區道路狀況，小心行車安全。

縣府表示，嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K通往聚落的小路發生山崩，落石的範圍長約40公尺、高10公尺，崩塌處由公所先封路，大型機具已進入，但因持續有落石，將待中午過後視落石的狀況再進行清除作業，預計搶通時間為明天下午5點，這段時間用路人可改道166線、162甲線和154線等道路。

竹崎警分局瑞里仁壽聯合所今上午9點25分接獲民眾報案，指梅山鄉太興村通往瑞里村嘉154-1線道5.7K處有落石擋道致交通中斷，員警立即到場擺設交通錐管制車輛，並通知村長聯絡工程單位派員清除。

竹崎分局長陳勇誌表示，近日午後常有豪大雨發生，山區土石鬆軟，易有落石，提醒民眾應注意相關氣象訊息，前往山區活動應注意路面狀況並小心駕駛，以維護行車安全。

嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K發生大規模山崩，交通中斷。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣梅山鄉154-1鄉道5.7K發生大規模山崩，交通中斷。（嘉義縣政府提供）

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