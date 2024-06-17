基隆北寧路山崩 市府：強化工程年底完工

基隆市北寧路山壁6月3日崩塌，公路局搶通10日下午通車，基隆市工務處長陳耀川表示，公路局目前全天監看邊坡，災區會順著地形做格框，然後打地錨，預計年底前完工。 （資料照，圖為交通部公路局提供）

2024/06/17 13:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市北寧路段山壁（台2線70公里處）6月3日崩塌，交通中斷，交通部公路局搶修7天，6月10日下午恢復通行。基隆市議員吳驊珈今天（17日）在市議會，要求市府提出災區安全防災對策。基市府工務處長陳耀川表示，公路局目前全天監看邊坡，至今無異狀。災區會順著地形做格框，然後打地錨，預計年底前完工。

基隆市議會臨時會今天最後一天議程，吳驊珈提臨時動議，關心北寧路山壁崩塌後的安全問題。基隆市長謝國樑說，公路局和工務處分工合作，公路局有派人監測路況，如果發現土石鬆動，或者落石變得更頻繁，就會立即暫停通行，確保人車安全。

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陳耀川表示，公路局現在每天派3組人員24小時監看邊坡細微動態，假設有落石情形，或是裂縫更大一點的話就會馬上應變。昨天（16日）下大雨，工務處立刻聯絡現場監看人員，對方回報沒有異狀，邊坡還是維持重新通車時的狀態。

陳耀川說，至於後續復建工程，公路局預計在邊坡順著地形做格框，然後打地錨，預計在年底前完工。相關細部設計跟比較新的工法，公路局這一、兩星期內會找專家學者確認，再跟市府討論，待交通部定案後才會做細部設計並施工。

台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁，3日岩石崩裂翻落車道，造成11輛車受損，2人受傷送醫脫險，無人死亡。

山崩造成台2線交通中斷，公路局測量坍方長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，動員人力機具搶修7天，共清運1萬3248立方土石，10日下午2點恢復通車。#

基隆市議會臨時會今天（17日）中午閉幕，民進黨籍議員吳驊珈今天）在市議會，要求市府提出災區安全防災對策。基市府工務處長陳耀川表示，公路局目前全天監看邊坡，至今無異狀。災區會順著地形做格框，然後打地錨，預計年底前完工。 （記者俞肇福攝）

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