碳費制度下半年上路 彭啓明估費率最快9月出爐

環境部長彭啓明接受本報「官我什麼事」節目專訪，透露碳費費率最快9月有機會拍板，碳費制度今年一定會上路。（記者陳宇睿攝）

2024/06/21 10:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部明年將開始向排碳大戶收碳費，碳費費率何時出爐成為各界關注焦點。環境部長彭啓明接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，碳費費率最快9月、10月有機會拍板，屆時碳費三項子法應該也已公告，強調碳費制度今年一定會上路。

彭啓明表示，全台溫室氣體年排放量大於2.5萬噸的高碳排大戶約有504家，未來須繳碳費，主要集中在石化及鋼鐵業，及台積電、聯電、日月光等用電量高的科技產業，共約占台灣的54%排碳量；至於中小企業現在不必碳焦慮，並鼓勵企業及早投入氣候科技、減碳創新技術。

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彭啓明指出，碳費是最大的公約數，一定會讓碳費制度能夠如期完成，7月召開第四次碳費費率審議會後，接下來可能還有再開一次或兩次會議討論，預估最快9月、10月可能就有機會完成費率訂定，屆時「碳費收費辦法」、「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」及「自主減量計畫管理辦法」三項與碳費相關子法應該也已公告，因此整個碳費制度完成可能落在9月或10月，碳費今年一定會上路。

彭啓明表示，依法需繳交碳費的企業做完碳盤查、申報後，還會針對有無提出自主減量計畫等，採取不同費率，收費機制有點複雜，且對企業而言是以前從未實施過的制度，認為碳費制度上路後，可能還要一段時間試行。他也強調，碳費是幫助協助國內減碳的工具，才會在制度中設計優惠費率、初期給予水泥等高碳洩露產業折扣等減量誘因，鼓勵企業減碳，不是為了向企業收錢。

彭啓明認為，未來更有效的減碳方法，可能要走到碳交易制度，採取總量管制排放交易，促成經濟市場驅動減碳，不過此制度台灣過去也沒有走過，接下來會請環境部同仁到鄰近國家深入瞭解有無適合台灣更好的制度，例如日本、新加坡都可能是參考對象。另也提到，台灣的碳費制度可以銜接上歐盟將在2026年正式實施的碳邊境調整機制，也盼未來與歐盟及其他國家都能有更密切的交流。

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