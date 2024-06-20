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四接擬納總統府委員會討論 彭啓明：執行上仍回歸專業審查

環境部長彭啓明今（20）天主持環境部廉政宣言及綠色戰略辦公室揭牌儀式。（記者陳嘉怡攝）

環境部長彭啓明今（20）天主持環境部廉政宣言及綠色戰略辦公室揭牌儀式。（記者陳嘉怡攝）

2024/06/20 11:45

〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統府昨宣布成立國家氣候變遷對策委員會等3大委員會，未來四接或核電廠延役問題，將在委員會大家共同討論。不過協和電廠四接環評已進入環評審查階段，外界擔憂行政機關介入專業審查。對此，環境部長彭啓明表示，氣候變遷委員會是上位型討論未來的能源政策，執行面上還是要回歸到專業審查，強調環評審查不會受到任何壓力或影響。

台大氣候變遷與永續發展國際學程兼任助理教授趙家指出，四接已是進入環評階段的特定開發案，若將四接納入總統府國家氣候變遷對策委員會中討論，可能破壞環評審查體制；並指在氣候變遷對策委員會中討論核電延役，一定會讓委員會虛耗1年以上，排擠其他更重要的氣候議題。

彭啓明今天（20日）主持環境部廉政宣言及綠色戰略辦公室揭牌儀式，受訪時對此表示，氣候變遷委員會是上位型機制討論未來的能源政策，應可讓能源政策有廣泛的溝通平台，至於政策執行上還是要回歸到專業審查，他自己也無法左右審查結果，強調會尊重環評委員專業，環評審查不會受到任何壓力或影響。

針對核電議題，彭啓明強調，環境部會依照環境基本法的非核家園，核能如果要研役或除役，核廢料一定要妥善處理，且要確保是安全的，還要有社會共識。而從氣候變遷角度來看的話，未來的新核能的確是一個選項之一，但和氫能等新興能源一樣，實際運用都還要等一段時間。

台電提出「基隆協和電廠更新改建計畫（含第四天然氣接收站）」擬拆除燃油機組改為燃氣發電，並興建台灣第四座天然氣接收站（簡稱四接），2018年6月6日獲准先進行二階環評，迄今已進行5次環評初審；台電今年1月申請展延6個月，最晚須在7月底之前補件。

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