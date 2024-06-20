陽明交大導入聯發科AI平台 助學生管理社團打造智慧校園

陽明交大與聯發科技攜手將生成式AI應用落地智慧校園。（圖由陽明交大提供）

2024/06/20 15:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕打造AI智慧校園！陽明交通大學今宣布與聯發科技合作，導入該公司的生成式AI服務平台「聯發科技達哥」（MediaTek DaVinci），協助學生營運社團，未來更將結合既有LINE校園小幫手、校務GPT資訊系統「校園智多星」等 ，促進AI技術在校園內的普及。

陽明交大表示，聯發科技透過捐贈生成式AI服務平台和獎勵學生社團參與AI小秘書競賽，並提供總計20萬元獎金，讓學生社團利用該公司的生成式AI，創建屬於自己社團的AI小秘書，即可不受時間空間限制，隨時提供準確資訊。

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陽明交大指出，這不僅能夠滿足學生對於資訊的迅速需求，同時也能夠加強社團活動的吸引力和影響力，達到更好的推廣效果。而這種即時、準確的資訊提供，進一步提升了溝通的效果、服務品質，也同時也減輕社團成員在日常營用中處理重複性問題的負擔，提高營運效率。

創建陽明交大「校園智多星」的陽明交大電機工程系講座教授簡仁宗表示，這次與聯發科技合作，讓學生能透過實際操作，不僅加深學生對AI技術的理解，還能提升實務上的技術能力和操作技巧。「聯發科技達哥」訓練成果也將與校務GPT系統「校園智多星」同步，進一步完善校內的AI訓練，達到相輔相成的結果。

陽明交大提到，此次合作也在生成式AI技術與學術領域提供了大學生生活上最實用的案例，並深入探討生成式AI模型及人工智慧資訊安全。期待透過與聯發科技達哥的合作，能夠提供更加成熟的服務模式，打造更加完善的智慧校園，提供學生及教職員校園管理和決策的輔助工具。

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