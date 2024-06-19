獨家》小琉球海龜產卵棲地蓋管制亭 生態人士憂破壞自然棲地

琉球居民質疑蛤板灣沙灘上的潮間帶管制站（亭），設置位置在海龜產卵棲地的沙灘上。（王添正提供）

2024/06/19 21:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕小琉球近年遊客數量暴增，引起不少生態危機問題，除了下月開始收取遊客保育費用，屏縣府也在蛤板灣沙灘設置管制亭保護海龜沙灘，但當地保育人士認為，管制亭嚴重浪費納稅人血汗錢，破壞自然及海龜生殖棲地，屏縣府農業處則重申，建置管制亭做加強巡視有必要，能對無導覽員陪同進入者進行勸離。

「這邊的設施多年來一錯再錯了！」小琉球海岸生態協會總幹事王添正說，蛤板灣沙灘上的潮間帶管制站（亭），設置位置在海龜產卵棲地的沙灘上，後方緊臨土壤鬆動的山坡，相同地點早年政府拆除防風林在沙灘上建造擋土牆被大雨沖刷及海浪摧毀、未記取教訓，後來又在沙灘上建造木棧道跟休憩平台被海浪摧毀，如今又在同一個地方上建造管制亭，未來恐又損毀且破壞海龜生殖棲地。

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當地居民李小姐也認為，蛤板灣沙灘是小琉球海龜上岸產卵重要棲息地，縣府的潮間帶管制亭破壞海龜生殖產卵地及海岸自然風貌，更違反了自然人文生態景觀區不破壞原則，身為主管機關應更加嚴格保護自然動、植物生態環境及重要野生動物保護區。

對於居民反映，屏東縣海洋及漁業事務管理所（簡稱海洋所）表示，早年擋土牆、木棧道建造錯誤工法及方式皆非屏縣府設置，劃定「屏東縣琉球鄉自然人文生態景觀區」，依發展觀光條例規定，旅客進入該地區，應申請專業導覽人員陪同進入。經本府委託中山大學調查結果顯示，該區近年來生物量逐漸下降，為維護生態環境，建置管制亭做加強巡視，並對無導覽員陪同進入者進行勸離。

海洋所強調，管制亭規劃過程歷經兩次現地會勘，均邀請鵬管處、鄉公所、地方觀光與保育團體等會勘討論建置地點及施作方式，經選定管制亭下方地質屬礁岩底，非海龜產卵之軟質地沙灘，管制亭設置無需開挖坡地施做，對海龜影響不大、對生態影響小。

蛤板灣沙灘過去也有失敗被海浪打壞的棧道。（王添正提供）

小琉球常有海龜上岸產卵。（資料照）

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