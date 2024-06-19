國光電廠燃氣機組環評初審通過 環委建議規劃機組混氫比例

國光電廠位於桃園市龜山區中油煉油廠區用地，規劃興建約120%萬瓩的燃氣複循環機組。（取自環評書件）

2024/06/19 12:54

〔記者陳嘉怡／台北報導〕桃園龜山的國光電廠提出興建新燃氣機組計畫，今（19）天在環境部進行第二次專案小組初審會議。環委要求加強空污增量抵換，減少污染物排放，並補充說明燃氣機組的混氫比例、完工後的碳排量；全案通過環評初審，待補充修正環委意見後，送至環評大會審查。

「國光電廠興建先進燃氣複循環機組計畫」位於桃園市龜山區中油煉油廠區用地，開發面積約6.48公頃，規劃興建約120%萬瓩的燃氣複循環機組；估算此計畫每年溫室氣體排放量約266.82萬公噸，將設置300kW太陽能光電，預估每年減碳166公噸；另也計畫補助桃園市老舊車輛汰舊換新，預估數量約2040輛。

請繼續往下閱讀...

國光電力公司董事長李皇章今天親自出席會議，他表示，此計畫是配合政府能源轉型、增氣減煤政策，降低燃煤使用，確保整體電力穩定供應，有助於降低北部地區夏季尖峰用電不足、南電北送的風險，相信對於爭取未來高科技產業在桃園設廠也有很大的幫助。新機組目標117年6月機組上線，希望銜接117年10月合約將到期的現有燃氣機組。

環委指出，此案屬於既有發電機機組汰舊換新，但模擬的氮氧化物年排放量約300.68公噸，原核定氮氧化物空污排放量則是278.5公噸，希望國光電力能夠評估氮氧化物不增量的可行性，並加強空污增量抵換。另要求檢討氣冷式機組廢熱影響推估模式的正確性，就可能造成的升溫現象及空品影響，提出因應措施。

環委也提到，新燃氣機組運轉約20年就2050年了，假設天然氣都沒辦法淨零，整個國家也很難達到淨零，應該補充此案規劃燃氣機組的混氫比例、完工後的碳排量，以及規劃在2050年之前的減碳路徑與碳排量目標。

李皇章會後表示，現在採購的德國西門子最新機組，約可摻15%的氫氣，天然氣混氫燃燒的試驗計劃台電和國外都有在做，但都還在發展階段，且牽涉的層面很多，例如氫的來源能否符合大家預期的商業化使用，如有技術性突破會配合國家能源政策來規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法