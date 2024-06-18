宜蘭員山永侒礦場啟動二階環評，地方抗爭強調寸土不讓。（記者王峻祺攝）

2024/06/18 12:37

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕永侒實業在宜蘭員山進行瓷土礦區開發約40年，2020年礦權到期申請展延，並將開採新礦區遭地方反對，永侒今天啟動二階環評說明會，因新礦場鄰近水源地，加上未完全取得所有權人同意等爭議，居民及環團集結抗爭，強調為捍衛水源及生態，一定「寸土不讓！」

4年前永侒針對新礦區開發，做出「進入二階環評」結論引發地方反彈，就連縣長林姿妙也持反對態度，沉寂4年後，今天在員山玉雲宮舉辦說明會，揭開二階環評序幕，居民、護水源反開礦行動聯盟集結舉旗抗議，立委陳俊宇、員山鄉長張宜樺也出席表達反對訴求，要求永侒撤案。

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中華村社區發展協會理事長陳明華說，村內就有4處礦場，每天砂石車往返危害居民安全，600多位村民成天提心吊膽，目前永侒新開發礦區，鄰近縣內重要水源地「宜蘭縣粗坑水質水量保護區」，礦場開發對地方環境影響重大，恐危及水源，不管未來永侒提出多好的回饋福利，村民絕對都不會答應，「我們有保護全宜蘭人飲水安全的重要使命。」

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，歷經4年抗爭與關注，始終秉持護水源反開礦立場，加上礦業法修法後，永侒必須完全取得土地所有權人及使用權人同意，若無法完成取得同意書，要求主動撤案，相關單位也應退回永侒的開發申請。

立委陳俊宇說，中華村是民生用水保護區，更是生態復育的基地，鄰近蘭陽溪僅百公尺，若持續被開發採礦，恐影響地方水土保持，已要求中央嚴格把關，永侒若未取得所有權人同意，仍一意孤行開發，絕對帶領鄉親抗爭到底。

縣長林姿妙今天也在縣務會議拿出4年前「我愛宜蘭、我護水源」的黃絲帶，表示依國土計畫法，永侒礦業區將劃設為國土保育區，立場跟4年前一樣，捍衛好山好水，縣府同樣寸土不讓。

永侒重申，申請礦業用地範圍，不影響宜蘭居民飲用水安全，一切開發行為均有取得關係人的原則同意，並以永續及環境保護為宗旨，實際開採面積19.85公頃，且分期開發，每次面積不超過2公頃並立即植生，18日說明會後，預計8月13日再辦一場，若地方仍有疑慮，會再持續辦理溝通後再送環境部，二階環評時間預估需長達2年。

永侒實業今天啟動二階環評說明會，因新礦場鄰近水源地，加上未完全取得所有權人同意等爭議，居民及環團集結抗爭，強調為捍衛水源及生態，一定「寸土不讓！」 （記者王峻祺攝）

立委陳俊宇反對礦場開發，表示若永侒一意孤行絕對帶領鄉親抗爭到底。（記者王峻祺攝）

永侒實業今天在宜蘭員山玉雲宮舉辦礦場開發說明會，揭開二階環評序幕，居民、護水源反開礦行動聯盟集結舉旗抗議。（記者王峻祺攝）

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