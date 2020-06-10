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無視5萬人連署反對 永侒礦場闖進二階環評

面對家鄉恐遭破壞，宜蘭鄉親飽受煎熬，今天於環保署前難過落淚。（記者羅綺攝）

面對家鄉恐遭破壞，宜蘭鄉親飽受煎熬，今天於環保署前難過落淚。（記者羅綺攝）

2020-06-10 19:30:24

〔記者羅綺／台北報導〕「永侒實業公司所領台濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地」案今天進入環保署環評大會審查，會議開始前，超過400名宜蘭鄉親北上至環保署前表達反對聲浪，歷經近3小時的會議後，環委仍決議全案進二階環評審查。

永侒實業申請在宜蘭縣員山鄉大安埤山開採瓷土與矽石，但礦區位於深溝水源地上游淺山地帶，恐衝擊宜蘭的用水安全，引發當地居民強烈反彈，短短數月已獲5萬人連署「護水反礦」。會議前，宜蘭鄉親包6輛遊覽車北上至環保署門口，要求環委否決永侒礦產案，不要再進入二階環評，繼續歹戲拖棚。

會議中，開發單位永侒公司強調，開採過程會依照水土保持規範施作，確保開採中安全無疑，且開礦是「在地產業」，開採的瓷土、矽石，全部供應國內使用，開發可以提供社會福利，並增加當地就業機會。

但宜蘭縣政府副縣長林建榮表示，縣府會堅守宜蘭的好山好水，堅決反對礦業開發，縣府已於3月19日宣布，永侒開發區域列為成國土保育區第一類，未來將依法限制該區做礦業開採使用。

地球公民基金會花東山林主任黃靖庭則點名經濟部礦務局，認為永侒礦場已20多年沒有採礦行為，根據，現行礦業法第38條規定，礦業權若中途停工1年以上，礦務局應廢止礦業權，但礦務局卻不作為，甚至蓄意讓環保署跟環委背黑鍋，承受宜蘭鄉親的指責。

立委陳椒華說，進二階環評並非撤案，宜蘭鄉親會繼續發動抗爭，如此以來將付出非常龐大的社會成本，快速撤案才是最好的選擇。

有居民指出，永侒公司透過便當、獎學金企圖收買地方民眾，甚至分化社區，把當地搞得天翻地覆；但永侒反駁，很多事情都是誤解，採礦回饋是一種公益事項，願意與村民繼續溝通。

閉門會議上有環委指出，當地生態資源豐富，有21種保育類動物，不應開發；也有環委認為，國內瓷土與矽石供應並不缺乏，應保留下來作為戰備物資，不急著現在開採。

但有環委認為，應尊重專案小組初審建議，進入二階環評；有環委說，若二階真的有非常嚴重問題，還是有被駁回可能性。另有環委則說，若不進入二階，行政流程上不易處理，且現階段不容易找出具體「不應認定開發」的理由。

會議歷經3小時，最終環委決議全案進入二階環評審查；會後，環團暗諷「環保署非常有擔當，一肩擔起礦務局的爛攤子」；8旬鄭姓鄉親則落寞表示，不知到自己還有沒有體力跟時間繼續跟永侒繼續抗爭。

「永侒實業公司所領台濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地」案今天進入環保署環評大會審查。（記者羅綺攝）

「永侒實業公司所領台濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地」案今天進入環保署環評大會審查。（記者羅綺攝）

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