為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

永侒開發新礦區 員山人拚撤案

宜蘭員山永侒礦場啟動二階環評，永侒實業昨天在員山玉雲宮舉辦礦場開發說明會。（記者王峻祺攝）

宜蘭員山永侒礦場啟動二階環評，永侒實業昨天在員山玉雲宮舉辦礦場開發說明會。（記者王峻祺攝）

2024/06/19 05:30

鄰近粗坑水保區 居民捍衛水源及生態 永侒：不會大規模開採

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕永侒實業在宜蘭員山進行瓷土礦區開發約四十年，二○二○年礦權到期申請展延，並將開採新礦區，遭地方反對。永侒昨啟動二階環評說明會，因新礦場鄰近水源地，加上未完全取得所有權人同意，居民及環團集結抗爭，強調捍衛水源及生態，「寸土不讓」；永侒表示，會持續溝通。

沉寂4年 再度啟動二階環評

四年前，永侒新礦區啟動「二階環評」引發地方反彈，沉寂四年捲土重來，昨在員山玉雲宮舉辦說明會，居民、護水源反開礦行動聯盟舉旗抗議，立委陳俊宇、員山鄉長張宜樺也到場表達反對訴求，要求永侒撤案。

中華村社區發展協會理事長陳明華說，永侒新開發礦區鄰近重要水源地「宜蘭縣粗坑水質水量保護區」，礦場開發不只破壞環境，更危及水源，不管提出多好的回饋，村民絕不答應，要保護宜蘭人飲水安全。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，歷經四年抗爭，始終秉持護水源反開礦立場，礦業法修法後，永侒必須完全取得土地所有權人及使用權人同意，若無法取得同意書，永侒應撤案，相關單位也應退回開發申請。

林姿妙：礦區將劃設國土保育區

陳俊宇說，永侒若未取得所有權人同意，仍一意孤行開發，絕對帶領鄉親抗爭到底。縣長林姿妙未出席說明會，但在縣務會議表示，依國土計畫法，永侒礦業區將劃設為國土保育區，她的立場跟四年前一樣，捍衛好山好水，縣府同樣寸土不讓。

永侒：8月13日再辦說明會 持續溝通

永侒重申，申請礦業用地範圍，不影響宜蘭居民飲用水安全，一切開發行為均有取得關係人的原則同意，並以永續及環境保護為宗旨，實際開採面積一九．八五公頃，且分期開發，每次面積不超過二公頃並立即植生，十八日說明會後，預計八月十三日再辦一場，若地方仍有疑慮，會再持續溝通後再送環境部，二階環評時間預估達二年。

居民、護水源反開礦行動聯盟集結舉旗抗議。（記者王峻祺攝）

居民、護水源反開礦行動聯盟集結舉旗抗議。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播