永侒開發新礦區 員山人拚撤案

宜蘭員山永侒礦場啟動二階環評，永侒實業昨天在員山玉雲宮舉辦礦場開發說明會。（記者王峻祺攝）

2024/06/19 05:30

鄰近粗坑水保區 居民捍衛水源及生態 永侒：不會大規模開採

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕永侒實業在宜蘭員山進行瓷土礦區開發約四十年，二○二○年礦權到期申請展延，並將開採新礦區，遭地方反對。永侒昨啟動二階環評說明會，因新礦場鄰近水源地，加上未完全取得所有權人同意，居民及環團集結抗爭，強調捍衛水源及生態，「寸土不讓」；永侒表示，會持續溝通。

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沉寂4年 再度啟動二階環評

四年前，永侒新礦區啟動「二階環評」引發地方反彈，沉寂四年捲土重來，昨在員山玉雲宮舉辦說明會，居民、護水源反開礦行動聯盟舉旗抗議，立委陳俊宇、員山鄉長張宜樺也到場表達反對訴求，要求永侒撤案。

中華村社區發展協會理事長陳明華說，永侒新開發礦區鄰近重要水源地「宜蘭縣粗坑水質水量保護區」，礦場開發不只破壞環境，更危及水源，不管提出多好的回饋，村民絕不答應，要保護宜蘭人飲水安全。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，歷經四年抗爭，始終秉持護水源反開礦立場，礦業法修法後，永侒必須完全取得土地所有權人及使用權人同意，若無法取得同意書，永侒應撤案，相關單位也應退回開發申請。

林姿妙：礦區將劃設國土保育區

陳俊宇說，永侒若未取得所有權人同意，仍一意孤行開發，絕對帶領鄉親抗爭到底。縣長林姿妙未出席說明會，但在縣務會議表示，依國土計畫法，永侒礦業區將劃設為國土保育區，她的立場跟四年前一樣，捍衛好山好水，縣府同樣寸土不讓。

永侒：8月13日再辦說明會 持續溝通

永侒重申，申請礦業用地範圍，不影響宜蘭居民飲用水安全，一切開發行為均有取得關係人的原則同意，並以永續及環境保護為宗旨，實際開採面積一九．八五公頃，且分期開發，每次面積不超過二公頃並立即植生，十八日說明會後，預計八月十三日再辦一場，若地方仍有疑慮，會再持續溝通後再送環境部，二階環評時間預估達二年。

居民、護水源反開礦行動聯盟集結舉旗抗議。（記者王峻祺攝）

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