國教署鼓勵中小學邁向國際 締結姊妹校、英語融入教學樣樣來

澎湖縣龍門國小與帛琉柯羅小學締結姐妹校。（教育部提供）

2024/06/19 11:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕為營造中小學國際化環境，教育部國教署推動學校國際化，112學年度共有99校獲得補助，學校透過各種方式建構國際化概念，包括與姊妹校互訪、英語融入教學，甚至從各種生活化方面推展國際化。

教育部國教署每學年補助通過「學校國際化」計畫審查的學校推動相關事務，該計畫包含：國際化目標與特色、校園國際化、人力國際化、行政國際化、課程國際化及國際夥伴關係等6大面向，逐步實現國際教育普及化等。

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苗栗縣公館國中以學生為主體推動「國際教育」課程，鏈結「在地國際化」規劃四大主軸課程，聚焦聯合國永續發展目標（SDGs）議題，校內舉辦「2023國際週活動」。與新加坡維多利亞姊妹校實體互訪、自編文本「跨域素讀」及有獎徵答、每月一主題等活動，帶領學生關懷鄉土、社會及世界。

台南市崇明國小採跨領域英語融入教學，提升學生聽說讀寫能力，並鼓勵學生參與推動多元化國家特色社團，申請補助帶領學生出國體驗澳洲、日本、新加坡等異國文化，並安排外國師生入班上課、申請國際志工入校，激發學生學習興趣。同時，校內活動融入國際教育，例如運動會以交流的國家為主題，邀請全校師生用創意呈現異國特色。兒童節活動則設置攤位，邀請成大國際生入校推廣家鄉美食及文化，增進親師生互動之餘更增添教育意義。

澎湖縣龍門國小雖然位處離島，但近年推動國際教育的腳步也不落人後，除了建置雙語學園，積極引進外籍英語教師與教學助理，更申請辦理學校國際化、國際姊妹校、國際學伴等計畫，建置雙語化校園、學校網站、各項證書、文件雙語化，不止受到參訪外賓的好評，在推動國際姊妹校計畫時，更得到帛琉、馬來西亞、美國等外國師生的肯定，111學年的應屆畢業生更領到校史第一張雙語畢業證書。

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