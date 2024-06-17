台美共同培育人才 教育部與加大柏克萊分校續簽博士生獎學金

教育部今與美國加州大學柏克萊分校續簽署「台灣-柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄。（教育部提供）

2024/06/17 20:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕台美攜手人才培育！已有7年歷史的「台灣-柏克萊加州大學（UC Berkeley）獎學金」合作備忘錄，教育部與該校簽署延續合作，效期5年，每年可遴選5名各領域台灣學生，雙方共同分攤受獎生4年的學雜費及生活費。教育部表示，截至目前已有20所世界排名百大的國外大學與教育部合作設置博士生獎學金，計培養387名青年學者。

「台灣-柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄於2017年首次簽署，當時僅限化學領域學生申請。2020年雙方換文續約，擴大至全校各領域皆可申請，期間共錄取21名台灣博士生。

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參與見證簽署儀式的教育部政次葉丙成表示，教育部支持優秀學子赴國外頂尖學府深造，該合作除深化雙方合作關係，亦可鼓勵年輕世代勇於追求自己的夢想，尤其對於想要了解最先進的學術研究內涵，成為頂尖國際學者的青年朋友，將可幫助累積充沛的學術量能。

葉丙成提到，我國自2020年與美國簽署「台美教育倡議」以來，雙方在教育上的合作越加緊密；目前美國在台求學學生約有3100名；台灣在美留學生2萬餘名，其中約250人就讀UC Berkeley；教育部非常歡迎UC Berkeley學生來台進修或學習華語。

UC Berkeley校長Carol T. Christ提到，台灣是UC Berkeley重要的學術和研究合作夥伴，與該校有著長期而深厚的聯繫。很榮幸在長期合作關係中歡迎受過傑出教育和訓練的台灣學生就讀；在UC Berkeley攻讀學位的國際學生人數統計中，台灣是第五大來源國。

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